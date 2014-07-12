تعليم الخرج يحدد المقابلات الشخصية لمرشحى الوظائف التعليمية

حددت إدارة التربية والتعليم بمحافظة الخرج ممثلة بقسم شؤون المعلمين مواعيد إجراء المقابلات الشخصية للمعلمين المرشحين للوظائف التعليمية، وذلك يوم الاثنين ١٧ رمضان ١٤٣٥ه ولمدة ثلاثة أيام.

وأوضح مدير شؤون المعلمين في الإدارة عبدالله الزهراني أن المقابلات ستبدأ من الساعة الثانية عشرة ظهراً وحتى الساعة الثانية، ومن الساعة العاشرة مساءً وحتى الساعة الثانية عشرة.

حاثاً المرشحين الدخول على بوابة تكامل الإلكتروني لحجز موعد المقابلة الشخصية وطباعة الموعد وإحضاره للجنة المقابلات مشيراً إلى أن المقابلات ستكون بمقر إدارة التربية والتعليم بالخرج.

وأهاب الزهراني المرشحين الالتزام بالمواعيد المحددة مصطحبين معهم المستندات المطلوبة وهي أصل وصورة وثيقة التخرج.

وأصل وصورة السجل الأكاديمي وأصل وصورة الهوية الوطنية وأصل وصورة الدبلوم التربوي إن وجد وأصل وصورة شهادة المعادلة لخريجي الجامعات الخارجية.