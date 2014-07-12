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بالفيديو.. إنقاذ رضيعة عمرها شهرين بعد بقائها 16 ساعة تحت الأنقاض في حلب

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أظهر مقطع بثه ناشطون، ونشرته قناة «العربية»، مساء الجمعة، عملية إنقاذ طفلة في شهرها الثاني من تحت الأنقاض في مدينة حلب شمال سوريا بعد 16 ساعة من محاولة المسعفين إخراجها.

ويظهر في الفيديو رأس الرضيعة ظاهراً تحت الأنقاض ويسمع صوت بكائها قبل أن يقوم رجل بسحبها بعد إزالة الركام من حولها وهي ممتلئة بالغبار والقليل من الدماء على رأسها ولكنها بدت بصحة لا بأس بها.

وأفادت «سوريا مباشر» بوقوع قتلى وجرحي في حلب بقصف جوي طال حي الصاخور.

وفي ريف دمشق، أكدت مصادر المعارضة استهداف عربين وبلدات مجاورة في الغوطة الشرقية بقصف جوي، فيما تحدث ناشطون عن قصف جوي طال قريتي الأشعري وجلين في ريف درعا.

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