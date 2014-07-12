أخبار عاجلة

الشيخ خالد الجندي: أنا اللي بتصدى لأعداء الوطن والأشرار -
الشيخان الجندي وعبد المعز يوضحان أنواع الكفر -
الشيخ خالد الجندي: المنافقين بيتعرفوا من كسلهم في صلاة الفجر والعشاء -
تامر حسني يلعب بالدرامز فى حفل تامر عاشور -
أنشيلوتي: ليس لدينا أي نية لضم ديبالا -
انتظرونا الجمعة.. وحلقة خاصة عن تاريخ نادي بلدية المحلية في القاهرة أبوظبي الساعة 11 مساءً -
تأجيل محاكمة المتهم باغتصاب "طفلة البامبرز" إلى 2 مايو المقبل -
"الرقابة الإدارية" ترصد إصابة أيتام "البنين" في دمياط بأمراض جلدية -
ضبط 20 كيلو لحوم منتهية الصلاحية داخل دار أيتام بالغربية -
آثار حريق صالة الجمباز نادي الجزيرة -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. السعودية

المملكة تدعم المساعي الفلسطينية وتدعو لوقف العدوان الإسرائيلي

Google+ Print
المملكة تدعم المساعي الفلسطينية وتدعو لوقف العدوان الإسرائيلي المملكة تدعم المساعي الفلسطينية وتدعو لوقف العدوان الإسرائيلي
218781342016.jpg

فلسطينيون يشيعون الشهيدة نور النجدي التي قتلت في غارة إسرائيلية (رويترز)

الرياض - واس

    أكدت المملكة العربية أنها تنسق جهودها مع مندوبي الدول الإسلامية والعربية ومندوبي مجموعة عدم الانحياز وغيرهم لتبني مواقف الوفد الفلسطيني في الأمم المتحدة الداعي إلى وقف العدوان الإسرائيلي والهجوم الكاسح على قطاع غزة وإيقاف آلة القتل الإسرائيلية المستمرة. أعلن ذلك مندوب المملكة العربية السعودية لدى الأمم المتحدة عبدالله المعلمي في لقاء عبر قناة (العربية) اليوم وقال: "إن المملكة مازالت تبذل كل الجهود الممكنة لتهدئة الأوضاع ولكن العبء يقع على عاتق المجتمع الدولي بإلزام إسرائيل بالتوقف عن هذا العدوان الكاسح". وشدد على أن المملكة تدعم وبقوة أي مسعىً تقوم به الفلسطينية، وسوف تدعمهم إذا ذهبوا إلى جنيف وستستمر في دعمهم في الأمم المتحدة وعلى نطاق مجلس الأمن. وأوضح مندوب المملكة لدى الأمم المتحدة أنه سيعقد اجتماع عاجل وطارئ للسفراء العرب لبحث التطورات وبحث نتائج الاجتماع الذي عقد اليوم لمجلس الأمن، مضيفًا أنه سيعقد صباح اليوم اجتماع لمجموعة منظمة التعاون الإسلامي بناء على دعوة من بعض الدول الإسلامية وبناء على دعوة وجهها وفد المملكة بحكم رئاسته للمنظمة، وقال: "سنضع كل إمكاناتنا تحت تصرف الوفد الفلسطيني ونقف إلى جوارهم في كل ما يسعون إليه". وختم المعلمي قوله: "إنه لا ينبغي أن ننسى الضجة المصطنعة التي تفتعلها إسرائيل في الوقت الحاضر، ونحن ندعو إلى استئناف العملية السلمية التي تبنى على أساس وقف الاستيطان وتبنى على أساس العمل على إزالة الاحتلال ورفع الحصار عن قطاع غزة، وهذا هو المطلب الأساسي في الوقت الحاضر، مطلبنا الفوري هو وقف القتل الذي يتم ليل نهار وبطبيعة الحال منع الغزو البري التي تهدد به إسرائيل في أي لحظة في الوقت الحاضر". وأشار إلى أن إسرائيل أوضحت اليوم بجلاء هدفها الأساسي وهو تدمير حكومة الوحدة الوطنية الفلسطينية وذلك بعد ما ذكره المندوب الإسرائيلي لدى الأمم المتحدة وهو يخادع المجتمع الدولي بأنها مسألة أمن ومسألة الدفاع عن النفس وما إلى ذلك، وأن هذه الإدعاءات لن تنطلي على المجتمع الدولي.

'; jQuery(this).parent('.img_title').after(dev); }// end 200 ) { jQuery(this).after(''); jQuery(this).click(function() { //alert( "Handler for .click() called." ); //jQuery(this).css('max-width','none'); //jQuery(this).attr('id','fancybox1'); src = jQuery(this).attr('src'); title = jQuery(this).attr('title'); if( !title ) title = ''; //dev = '

X

'; dev = ''+%20src%20+'
>'+title; //dev = 'xx'; jQuery.fancybox({ content: dev }); });// end click } }); jQuery("a#fancybox1").fancybox({ 'titleShow' : true, 'transitionIn' : 'elastic', 'transitionOut' : 'elastic', 'easingIn' : 'easeOutBack', 'easingOut' : 'easeInBack', 'titlePosition' : 'over' //'titlePosition' : 'inside' }); }); // end jquery

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مواضيع متعلقة
تعرف على أهم 7 قرارات أصدرتها الحكومة أمس- صور

تعرف على أهم 7 قرارات أصدرتها الحكومة أمس- صور

تعاونية الوعي العمالي لـ«اتحاد الحكومة»: النقابات المستقلة شرعية دستوريًا

تعاونية الوعي العمالي لـ«اتحاد الحكومة»: النقابات المستقلة شرعية دستوريًا

الوليد ابن طلال يبيع مشروعا للجيش المصرى في صفة سرية تامة والصحافة السعودية تكشف التفاصيل

الوليد ابن طلال يبيع مشروعا للجيش المصرى في صفة سرية تامة والصحافة السعودية تكشف التفاصيل

الأخبار - السيسي : الحكومة تولي أهمية كبيرة لمساهمة القطاع الخاص في عملية التنمية

الأخبار - السيسي : الحكومة تولي أهمية كبيرة لمساهمة القطاع الخاص في عملية التنمية