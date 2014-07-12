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الكويت تدعو الجامعة العربية لعقد اجتماع عاجل لمتابعة الأوضاع بغزة

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الكويت تدعو الجامعة العربية لعقد اجتماع عاجل لمتابعة الأوضاع بغزة الكويت تدعو الجامعة العربية لعقد اجتماع عاجل لمتابعة الأوضاع بغزة

علم دولة الكويت الشقيقة

دعت دولة الكويت اليوم السبت جامعة الدول العربية الى عقد اجتماع عاجل لمجلس الجامعة على المستوى الوزاري لمتابعة تدهور الاوضاع في قطاع غزة إثر العدوان الاسرائيلي الغاشم على القطاع.

وقال مندوب دولة الكويت الدائم لدى الجامعة السفير عزيز الديحاني في تصريح لوكالة الانباء الكويتية (كونا) ‘إن دولة الكويت الرئيس الحالي للقمة العربية، وجهت دعوة رسمية الى الأمانة العامة للجامعة تدعو من خلالها الى عقد اجتماع عاجل لمجلس الجامعة لمتابعة تدهور الأوضاع في غزة’.

واضاف ان دولة الكويت تابعت مع الامانة العامة للجامعة تدهور الاوضاع في قطاع غزة اثر العدوان الاسرائيلي على القطاع خلال الايام الماضية.

وأشار الديحاني الى أن اتصالات ومشاورات متواصلة مستمرة بين النائب الاول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية الشيخ صباح خالد الحمد الصباح، والامين العام لجامعة الدول العربية نبيل العربي.

وقال ‘إنه في ضوء تلك الاتصالات والمشاورات تم اصدار بيان يطالب مجلس الامن الدولي بتحمل مسؤولياته من اجل وقف العدوان الاسرائيلي على قطاع غزة والتدخل السريع والحاسم لوقف العدوان وتوفير الحماية للمدنيين الفلسطينيين’.

ويواصل الاحتلال الاسرائيلي اعتداءاته ضد الارض الفلسطينية في شكل غارات جوية وبرية وبحرية ومداهمات ما اسفر حتى فجر السبت، عن استشهاد 109 مواطنين واصابة قرابة اكثر من 800 آخرين.

 

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