اغتصاب سائحه روسية في شرم الشيخ و اﻻمن يضبط مرتكب الواقعه بعد ساعة

تعرضت سائحة روسية مساء أمس إلي اﻻغتصاب من قبل سائق ميكروباص سياحى يعمل في شركة سياحية بمدينة شرم الشيخ .

كان اللواء محمود الحفناوى مدير أمن جنوب سيناء تلقي اخطارا من اللواء مجدى موسي مدير المباحث الجنائية بمديرية اﻻمن يفيد تعرض سائحة روسية تدعى فوكوفا تانيا مواليد 8/1/78 حيث كانت برفقة زوجها خﻻل عودتها من حفل ساهر مساء امس حيث ادعى السائق اسﻻم احمد نبيه مواليد 91 الذي يعمل في إحدى شركات السياحة تعطل السيارة واجبر الزوج علي النزول ليفر هاربا بالسائحة علي الطريق الدولي بمدينة شرم الشيخ حيث قام باﻻعتداء عليها وتناول اغتصابها محدثا بها سحجات وكدمات متفرقة بالجسم .

وعندما انتهى السائق من فعلته تركها علي الطريق وفر هاربا الي مكان اقامته بمنطقة حى النور استعدادا للهروب خارج المحافظة .

وعلي الفور كلف مدير اﻻمن المقدم مصطفى علوانى رئيس مباحث قسم شرطة شرم الشيخ والرائد رامز جمال من قوة البحث الجنائي بسرعة ضبط واحضار مرتكب الواقعة .

وتم القبض علي المتهم بمنطقة حى النور خﻻل قيامه يتحهيز حقيبته استعدادا للهروب خارج المحافظة .

تم تحرير محضر بالواقعة يحمل رقم 5947 جنايات شرم الشيخ، وبمواجهة المتهم اعترف تفصيليا بارتكابه الواقعه .

> تم احالة المتهم الي النيابة العامة لتتولي التحقيق في الواقعة باشراف المستشار محمد عبد السﻻم المحامي العام لنيابات جنوب سيناء الذى قرر حبس المتهم 4 ايام على ذمة التحقيقات .