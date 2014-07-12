العثور على حبيب النجمة بيكا توبين ميتاً والأسباب مجهولة

عثر على حبيب النجمة Becca Tobin ميتاً نهار أمس الخميس في غرفته داخل فندق في فيلادلفيا.

وكانت Becca، نجمة مسلسل "glee"، تنزل برفقة حبيبها Matt Bendik، البالغ من العمر 35 عاماً، في الفندق في إطار رحلة عمل.

وأكدت وسائل إعلام أمريكيّة أنّ الثنائيّ قد استمتعا بليلة مع الأصدقاء، يوم الأربعاء، وعادا سويّاً إلى الفندق، وكانت علاقتهما أكثر من طبيعيّة.

ولكن ما يُثير الجدل أنّ Becca لم تكن في الفندق أثناء العثور على جثة حبيبها Matt.

وحتى الآن، لم تُعرف أيّ تفاصيل حول أسباب الوفاة، ولم يصدر أيّ بيان رسميّ بهذا الخصوص، سوى تأكيد مركز فيلادلفيا الطبي العثور على Matt متوفّى.

Matt يملك سلسلة من الملاهي الليلية في الولايات المتحدة الأمريكية، وتحديداً في لوس أنجلوس.

يُذكر أنّ وفاة Matt Bendik جاءت بعد مرور عام على وفاة صديق وزميل حبيبته، النجم Cory Monteith بطريقة مشابهة، في غرفته في الفندق، وكانت الوفاة نتيجة جرعة زائدة من المخدّرات.