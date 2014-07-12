درة: لا أهتم بشكلي على حساب الدور والدليل "سجن النسا"

رفضت الفنانة التونسية درة زروق الاتهامات التي تطالها بشأن اهتمامها بشكلها وملابسها أكثر من اهتمامها بالشخصية التي تقدّمها، وقالت إنّ هذا الاتهام أبعد ما يكون عنها، واستشهدت بدورها في المسلسل الجاري عرضه حاليا "سجن النسا"، حيث أشارت خلال لقائها مع الإعلامية مروة صبري في البرنامج الإذاعي "الاكزخانة" أنها في هذا المسلسل لم تضع الماكياج ولا حتى مجرد رتوش، لأن الدور يتطلب ذلك، أما في حياتها الطبيعية فتهتم بأناقتها جدا وتتابع أحدث خطوط الأزياء والموضة.

يذكر أن درة يعرض لها حاليا مع مسلسل"سجن النسا" مع المخرجة كاملة أبو ذكرى مسلسل آخر وهو"صديق العمر" مع الفنان السوري جمال سليمان وتجسد من خلاله شخصية برلنتي عبد الحميد زوجة المشير عبد الحكيم عامر.

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