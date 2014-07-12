وزارة العمل تنظم حفل الإفطار السنوي لموظفيها وأسرهم

نظمت وزارة العمل الأربعاء الماضي، حفل الإفطار السنوي لموظفيها وأسرهم، وذلك بفندق فيرمونت باب البحر في أبوظبي.

وشهد الحفل معالي صقر غباش وزير العمل، ومبارك سعيد الظاهري وكيل الوزارة، والوكلاء المساعدون، وممثلون من أصحاب العمل والعمال، وعدداً من مديري الإدارات، وموظفي الوزارة وأسرهم.

ويأتي الحفل، الذي تنظيمه الوزارة سنوياً في شهر رمضان المبارك، انطلاقاً من حرصها على تعزيز مفهوم الأسرة الواحدة، عبر مشاركة قيادات وموظفي الوزارة بمختلف مستوياتهم الوظيفية في مثل هذه المناسبات، التي تضفي عليها الأجواء الإيمانية، وتسهم في دعم الروابط الاجتماعية، وتوثق أواصر المحبة والإخاء بين أسرة الوزارة، خارج نطاق بيئة العمل، الأمر الذي من شأنه أن يتيح مساحة لتبادل الآراء ووجهات النظر بين القيادات والموظفين وطرح الأفكار والمقترحات.

ومن جانبهم أعرب موظفو الوزارة عن سعادتهم البالغة بمثل هذه الفعالية التي تنظم سنوياً، التي تسهم في توفير بيئة تتسم بالترابط الاجتماعي وتوثيق أواصر المحبة والإخاء مع القيادات والموظفين، ما يسهم في توفير بيئة تتميز، والإبداع والتميز تسهم في جودة العمل والخدمات المقدمة.

وتخلل الحفل مسابقات ترفيهية وثقافية، تفاعل معها الموظفون وأسرهم، وأضفت أجواء من السرور والبهجة.