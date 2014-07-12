ولي عهد رأس الخيمة يعود مواطناً

زار سمو الشيخ محمد بن سعود بن صقر القاسمي ولي عهد رأس الخيمة، مساء أمس، المواطن راشد أحمد راشد الزمهري الشميلي، الذي تعرض لحادث تصادم بين مركبتين على طريق الرمس شمل برأس الخيمة نقل على إثره لتلقى العلاج في مستشفى رأس الخيمة.

واطمأن سموه خلال زيارته المستشفى، التي رافقه خلالها الشيخ صقر بن محمد بن صقر القاسمي، على صحة المواطن راشد الشميلي، سائلاً الله عز وجل أن يمن عليه بالصحة والشفاء العاجل ليعود إلى أهله بصحة وسلامة.

وعبر أهالي المواطن المصاب عن شكرهم وتقديرهم لسمو ولي عهد رأس الخيمة على هذه اللفتة الإنسانية الكريمة ومتابعته الشخصية لأحوال المواطنين، سائلين الله عز وجل أن يحفظ سموه من كل مكروه.