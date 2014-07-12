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المزينة يبحث مع رئيس جالية البهرة في دبيسبل تعزيز التعاون

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المزينة يبحث مع رئيس جالية البهرة في دبيسبل تعزيز التعاون المزينة يبحث مع رئيس جالية البهرة في دبيسبل تعزيز التعاون

استقبل اللواء خبير خميس مطر المزينة، القائد العام لشرطة دبي، في مكتبه، سيد كنانة جمال الدين، ممثل سلطان البهرة ورئيس جالية البهرة في دبي، والوفد المرافق له.

وجرى خلال اللقاء تبادل التهاني بحلول شهر رمضان المبارك، وبحث سبل تعزيز التعاون بين الجانبين، ومناقشة القضايا ذات الاهتمام المشترك، بالإضافة إلى استعراض بعض الأمور التي تتعلق بأبناء جالية البهرة في دبي. وأكد المزينة، اهتمام القيادة العامة لشرطة دبي بكل الجاليات المقيمة على أرض الإمارة، وتوفير الخدمات اللازمة لهم، مضيفاً إن شرطة دبي وضعت جل اهتمامها، لتوفير الحياة الكريمة للمواطن والمقيم على هذه الأرض الطيبة. ومن جانبه، أشاد سيد كنانة جمال الدين، بالجهود الكبيرة التي تبذلها القيادة العامة لشرطة دبي، والسمعة العالمية التي حققتها القيادة في فترة وجيزة، وجهود القيادة العامة لشرطة دبي في توفير الأمن والأمان للمواطنين والمقيمين على هذه الأرض الطيبة.

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