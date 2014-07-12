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محمد بن زايد يزور طحنون بن محمد في العين

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محمد بن زايد يزور طحنون بن محمد في العين محمد بن زايد يزور طحنون بن محمد في العين

زار الفريق أول سمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، مساء أمس، سمو الشيخ طحنون بن محمد آل نهيان ممثل حاكم أبوظبي في المنطقة الشرقية، وذلك بقصره في مدينة العين.

وتبادل سموهما التهاني بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك، سائلين الله العلي القدير أن يعيد هذا الشهر الفضيل على صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، بموفور الصحة والعافية وأن يحفظه ذخراً لأبناء شعبه وأن يديم على دولة الإمارات العربية المتحدة التقدم والرقي وأن يحفظها من كل مكروه.

تبادل التهاني

كما تبادل سمو الشيخ طحنون بن محمد التهاني بالمناسبة نفسها مع سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان ممثل حاكم أبوظبي في المنطقة الغربية، والفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية.

حضور

حضر المقابلة معالي الشيخ سلطان بن طحنون آل نهيان رئيس دائرة النقل رئيس هيئة أبوظبي للسياحة والثقافة، واللواء الركن طيار الشيخ أحمد بن طحنون بن محمد آل نهيان، والشيخ هزاع بن طحنون آل نهيان وكيل ديوان ممثل حاكم أبوظبي في المنطقة الشرقية، والعقيد الشيخ محمد بن طحنون آل نهيان، والشيخ ذياب بن طحنون آل نهيان، والشيخ خليفة بن طحنون آل نهيان، والشيخ زايد بن طحنون آل نهيان، وعدد من المواطنين في مدينة العين. وقد تناول سمو الشيوخ والمواطنون طعام الإفطار على مائدة سمو الشيخ طحنون بن محمد آل نهيان.

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