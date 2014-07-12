الأهلي: صفقات جديدة؟ أغلقنا هذا الملف ونحتاج للتركيز

أكد علاء عبد الصادق مدير إدارة الكرة بالأهلي أن النادي الأحمر أغلق تماما ملف التعاقد مع صفقات جديدة في فترة الانتقالات الصيفية الجارية.
وكانت تقارير صحفية قد اشارت في الأيام الأخيرة غلى بحث الأهلي عن مهاجم أجنبي لضمه لصفوفه في الفترة المقبلة.
ولكن عبد الصادق قال لـFilGoal.com "لن نتعاقد مع صفقات جديدة أغلقنا الملف تماما ونريد التركيز مع القائمة الحالية".
وتابع "لدينا أكثر من مهاجم مميز في القائمة فلماذا نبحث عن صفقة جديدو نربك بها حسابات المدير الفني قبل استئناف بطولة إفريقيا".
ويضم الأهلي في خط المقدمة عمرو جمال وعماد متعب والسيد حمدي وأحد رؤوف بالإضافة إلى العائد احمد عبد الظاهر.
ودعم الأهلي صفوفه بسبع صفقات هي ثلاثي المقاولون محمد فاروق وباسم علي ومحمد رزق، وأعاد حسام غالي ولؤي وائل من ليرس، وإسلام رشدي من المنيا وحسين السيد من المقاصة.