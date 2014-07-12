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عبد الصادق: الأهلي لن يستغنى عن عبد الفضيل لـ3 أسباب

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عبد الصادق: الأهلي لن يستغنى عن عبد الفضيل لـ3 أسباب عبد الصادق: الأهلي لن يستغنى عن عبد الفضيل لـ3 أسباب

نفى علاء عبد الصادق مدير غدارة الكرة بالأهلي التقارير التي تشير إلى الاستغناء عن شريف عبد الفضيل مدافع الفريق.

وكانت تقارير صحفية قد أشارت إلى نية الأهلي الاستغناء عن مدافع الإسماعيلي السابق بسبب تكرار إصابته في الموسم الأخير.

وقال عبد الصادق لـFilGoal.com "هذا كلام عار تماما عن الصحة، ومن يردده لا يعرف شيئا عن كرة القدم أو النادي الأهلي".

وتابع "هناك العديد من الأسباب تؤكد ان هذه الشائعات غير حقيقية".

وفسر "أولا عبد الفضيل أحد العناصر الأساسية الخبرة في الفريق ويلعب في أكثر من مركز مثل المدافع والظهير الأيمن ونحتاجه بشدة بعد رحيل احمد فتحي واعتزال وائل جمعة".

وأضاف "ثانيا إذا كانت لدينا النية للاستغناء عن اللاعب فكيف نتكفل بعلاجه خارج مصر لكي يعود سليما بشكل متكامل ومثالي".

وأكمل "ثالثا أكدنا من قبل أن القائمة النهائية ستعلن في الأول من أغسطس فكيف نعلن أننا سنستغنى عن لاعب قبل ذلك لنخسر إمكانية تسويقه والاستفادة المادية".

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