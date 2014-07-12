عبد الفضيل: علاقتي بالأهلي ممتازة .. والحديث عن رحيلي تخاريف

أكد شريف عبد الفضيل مدافع الأهلي أن العلاقة بينه وبين مسؤولي النادي ممتازة مؤكدا أنه لا يهتم بما يثار في وسائل الإعلام.

وكانت تقارير صحفية قد اشارت إلى رغبة الأهلي في الإستغناء عن عبد الفضيل بسبب تكرار إصاباته في الفترة الأخيرة، وهو ما نفاه علاء عبد الصادق مدير الكرة لـFilGoal.com.

وقال عبد الفضيل في اتصال خاص لـFilGoal.com من الإمارات حيث يستأنف علاجه "لا أحصل على علاقتي بالأهلي من ما تنشره وسائل الإعلام".

وتابع "علاقتي بالأهلي ممتازة، بل أريد ان أشكر مجلس الإدارة وإدارة الكرة برئاسة علاء عبد الصادق على الدعم الذي يقدمونه لي في استئناف العلاج خارج مصر".

وأكمل "أتطلع للعودة مرة أخرى للملاعب لمشاركتي زملائي في التتويج بالبطولات، والحديث في وسائل الإعلام عن رحيلي تخاريف".

وغاب عبد الفضيل عن الملاعب بسبب مشاكل عضلية منذ كأسي العالم للأندية في ديسمبر الماضي.