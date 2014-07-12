حسن الرداد يطمأن جمهوره على حالته الصحية وسعيد برود الأفعال حول مسلسل ” إتهام “

أعرب الفنان حسن الرداد عن بالغ سعادته بردود الأفعال التي وصلت له حتى الآن حول مسلسل “إتهام ” الذي يعرض حاليا على العديد من القنوات الفضائية , والذي حصل على نسبه مشاهدة عاليه في مصر والوطن العربي , وأكد الرداد انه يتلقى يوميا العديد من التهاني من جميع أنحاء الوطن العربي عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الإجتماعى “فيس بوك ” وحسابه على تويتر أيضا , بالإضافة إلى رسائل ” sms” التي وصلته من جمهوره من دول الخليج .

مسلسل ” إتهام ” من تأليف كلوديا مرشليان وإخراج فيليب أسمر ومن إنتاج المنتج مفيد الرفاعي .

> من جهة أخرى توجه الفنان حسن الرداد بالشكر لكل جمهوره وكل من تواصل معه للطمئنان على حالته الصحية بعد الكسر الذي تعرض له في ساقه اليسرى , لافتا أنه سوف يقوم بفك الجبيرة عن ساقه بعد عشرة أيام , ليعاود نشاطه الفني مرة أخرى .