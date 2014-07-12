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بالصور.. وزير التموين من الإسكندرية: قيمة الدعم في البطاقة التموينية 15 جنيهًا

  • مصر
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أجرى الدكتور خالد حنفي، وزير ، الجمعة، جولة بمحافظة الإسكندرية وتفقد فروع المجمعات الاستهلاكية وأسواق الخضار والفاكهة ومحال اللحوم والدواجن ومخازن الجملة للسلع التموينية والمخابز، وانتهت بمديرية تموين المحافظة.

وقال وزير التموين إن النظام الجديد لتوزيع السلع التموينية يتضمن دعم المواطن في البطاقة التموينية بـ 15 جنيهًا شهريًا بدون حد أقصى، علي أن يضاف مبلغ 7 جنيهات زيادة للفرد خلال شهر رمضان فقط، وأن المواطن سيختار بقيمة الدعم ما يناسب احتياجاته كل شهر من خلال إتاحة 20 سلعة غذائية وغير غذائية بأسعار مدعمة على البطاقات التموينية في محلات البقالة التموينية من منتجات القطاع العام والخاص وبأصناف مختلفة تشمل لحوم ودواجن وبقوليات وغيرها ومنتجات صناعية، مثل المنظفات الصناعية، لافتا أن هذا النظام سيقضي على شكوى المواطنين من عدم جودة السلع التموينية أو نقصها.

وأضاف «حنفي»، في تصريحات لـ«المصري اليوم»، خلال الجولة، أن السلع الغذائية واللحوم والخبز متوافرة والتجار ملتزمون بالبيع بالأسعار المحددة ، مُشيرًا إلى عدم تأثر الخضر والفاكهة بقرار زيادة أسعار المواد البترولية،وأن كافة السلع متوافرة في الأسواق ولم يطرأ عليها أي زيادة في أسعارها.

وأشار إلى أن كيلو الطماطم يتراوح سعره ما بين جنيه ونصف إلى 2 جنيه والبطاطس من 2 جنيه ونصف إلى 4 جنيهات، والبصل الأحمر من 2 جنيه ونصف إلى 3 جنيهات، والفلفل الرومي بـ 3 جنيهات ومثله الفلفل الحار، فيما يتراوح سعر كيلو البامية من 7 جنيهات إلى 8، والفاصوليا الخضراء من 4 جنيهات إلى 5 وكيلو الفراخ البلدي من 17 إلى 18 جنيهًا.

وتفقد وزير التموين بعض المخابز البلدية في المحافظة، المنضمة حديثًا للنظام الجديد لبيع العيش المدعم وتأكد من وجود العيش بكميات كبيرة وبجودة عالية وحصول المواطنين عليه بدون طوابير وبالسعر الرسمي خمسة قروش للرغيف.

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