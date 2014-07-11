المصرية لإدارة الأزمات تدين العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة

أدانت المنظمة المصرية لادارة الأزمات وحقوق الإنسان بسيناء برئاسة إبراهيم سالم البياضي العدوان الغاشم والهجوم البربرى على قطاع غزة، واعتبرته حرب إبادة جماعية لسكان قطاع غزة على خلفية مقتل 3 جنود إسرائيلين يعتقد أن من قتلهم نشطاء تابعين لحركة حماس بالضفة الغربية مما أدى إلى هذا الانتقام من أهالى سكان القطاع الذى تسيطر علية حركة حماس.

وقال خليل أبوالفيتة منسق العلاقات الخارجية بالمنظمة إن المنظمة أصدرت بيانا تطالب فيه المجتمع الدولى والعالم ككل بإدانة واسعة لإسرائيل، وحثها على وقف العدوان على قطاع غزة، وأيضا حث حركة حماس على التهدئة مع إسرائيل ووقف أطلاق الصواريخ على المناطق اليهودية فى إطار مبادرة ضم صوتك للسلام

كما طالبت المنظمة في بيانها الرئيس عبدالفتاح السيسي بالتدخل مع المجتمع الدولي والضغط على إسرائيل لوقف العدوان على غزة وسرعة فتح معبر رفح للحالات الإنسانية والحرجة والمصابين وفتح المستشفيات بجميع محافظات مصر.. وحث المجتمع المصري على التبرع بالأدوية وغيرها لأهلنا فى غزة.

كما طالبت المنظمة جامعة الدول العربية باتخاذ موقف واضح من العدوان الاسرائيلى على قطاع غزة وادانته ومساعدة الشعب الفلسطينى ودعمه ضد هذا العدوان.

وطالبت المجلس القومى لحقوق الإنسان والمنظمات الحقوقية فى مصر بإدانة هذا العدوان والتصدى له عن طريق المنظمات الحقوقية فى العالم ومقاضاة إسرائيل على هذا العدوان الذى يعد جرائم حرب وإبادة لشعب أعزل.

أ ش أ