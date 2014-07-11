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غدًا.. محاكمة متهمي التحرش بالتحرير وقيادات الإخوان في «اختطاف ضابط»

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غدًا.. محاكمة متهمي التحرش بالتحرير وقيادات الإخوان في «اختطاف ضابط» غدًا.. محاكمة متهمي التحرش بالتحرير وقيادات الإخوان في «اختطاف ضابط»

صورة أرشيفية

تستأنف محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بأكاديمية الشرطة ، فى العاشرة من صباح غد ، محاكمة كل من محمد البلتاجي وصفوت حجازي ومحمد محمود وعبدالعظيم إبراهيم، في قضية اتهامهم باختطاف ضابط وأمين شرطة ، واحتجازهما داخل مقر الاعتصام بمنطقة رابعة العدوية .

و تستأنف محكمة جنايات أمن الدولة العليا المنعقدة بأكاديمية الشرطة ، فى العاشرة من صباح غد ، محاكمة 26 متهما فى قضية “خلية مدينة نصر” لاتهامهم بتأسيس وإدارة جماعة تنظيمية على خلاف أحكام القانون، ، الغرض منها الدعوة إلى منع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها ، والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين ، والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي .

كما تستأنف محكمة جنايات أمن الدولة ، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة ، محاكمة القيادي الإخواني وعضو مجلس الشعب السابق محسن راضي ، و8 آخرين من أنصار الرئيس المعزول محمد مرسي في قضية أحداث شغب قسم بنها ، وذلك في الساعة العاشرة من صباح الغد، وتستأنف محكمة جنايات كفر الشيخ، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة ، محاكمة 86 متهما في قضية أحداث العنف التى وقعت أمام قسم أول كفر الشيخ ، وذلك في الساعة العاشرة من صباح غد.

وتستكمل محكمة استئناف القاهرة ، محاكمة متحرشي التحرير ، لنظر طلب رد المحكمة المقدم من دفاع أحد متهمي قضية التحرش بفتيات التحرير، وذلك في الساعة العاشرة من صباح غد .

وتنظرمحكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمحكمة شمال القاهرة بالعباسية ، ثانى جلسات محاكمة المستشار هشام جنينة رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات، وآخرين لاتهامهم بارتكاب جريمة السب والقذف العلني بطريق النشر بحق المستشار أحمد الزند رئيس نادى قضاة ، وذلك في الساعة العاشرة من صباح غد .

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