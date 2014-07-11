غدًا.. محاكمة متهمي التحرش بالتحرير وقيادات الإخوان في «اختطاف ضابط»

تستأنف محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بأكاديمية الشرطة ، فى العاشرة من صباح غد ، محاكمة كل من محمد البلتاجي وصفوت حجازي ومحمد محمود وعبدالعظيم إبراهيم، في قضية اتهامهم باختطاف ضابط وأمين شرطة ، واحتجازهما داخل مقر الاعتصام بمنطقة رابعة العدوية .

و تستأنف محكمة جنايات أمن الدولة العليا المنعقدة بأكاديمية الشرطة ، فى العاشرة من صباح غد ، محاكمة 26 متهما فى قضية “خلية مدينة نصر” لاتهامهم بتأسيس وإدارة جماعة تنظيمية على خلاف أحكام القانون، ، الغرض منها الدعوة إلى منع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها ، والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين ، والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي .

كما تستأنف محكمة جنايات أمن الدولة ، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة ، محاكمة القيادي الإخواني وعضو مجلس الشعب السابق محسن راضي ، و8 آخرين من أنصار الرئيس المعزول محمد مرسي في قضية أحداث شغب قسم بنها ، وذلك في الساعة العاشرة من صباح الغد، وتستأنف محكمة جنايات كفر الشيخ، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة ، محاكمة 86 متهما في قضية أحداث العنف التى وقعت أمام قسم أول كفر الشيخ ، وذلك في الساعة العاشرة من صباح غد.

وتستكمل محكمة استئناف القاهرة ، محاكمة متحرشي التحرير ، لنظر طلب رد المحكمة المقدم من دفاع أحد متهمي قضية التحرش بفتيات التحرير، وذلك في الساعة العاشرة من صباح غد .

وتنظرمحكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمحكمة شمال القاهرة بالعباسية ، ثانى جلسات محاكمة المستشار هشام جنينة رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات، وآخرين لاتهامهم بارتكاب جريمة السب والقذف العلني بطريق النشر بحق المستشار أحمد الزند رئيس نادى قضاة مصر، وذلك في الساعة العاشرة من صباح غد .