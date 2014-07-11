أبو حامد: صمت قطر وتركيا إزاء العدوان على غزة «مُدبر» لتوريط مصر

استنكر محمد أبو حامد، مؤسس حزب حيام المصريين، اختفاء الدور القطرى والتركى، إزاء القضية الفلسطينية والعدوان الإسرائيلى على قطاع غزة، معتبرًا أن الأمر مدبر لتوريط مصر.

وكتب أبو حامد عبر حسابه على “تويتر”: “أن صمت و اختفاء قطر و تركيا عملاء إسرائيل في المنطقة يؤكد أن الأمر برمته مدبّرٌ باليل لتوريط مصر لكن كلنا ثقة في الله و في وعي قيادتنا”.

وأضاف أبو حامد، “للمرة الثانية تنظيم حماس الإرهابي و قياداته المشبوهة أمثال هنية و مشعل يحاولون توريط الجيش المصري داخل مع إسرائيل و فتح معبر رفح عشوائيا”.

وتابع أبو حامد، “لن تحل القضية الفلسطينية أبداً طالما وجدت الكيانات الخائنة صنيعة الموساد أمثال حماس و خطوة أساسية لحماية الفلسطينين هي التخلص من حماس”.