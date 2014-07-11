أخبار عاجلة

الشيخ خالد الجندي: أنا اللي بتصدى لأعداء الوطن والأشرار -
الشيخان الجندي وعبد المعز يوضحان أنواع الكفر -
الشيخ خالد الجندي: المنافقين بيتعرفوا من كسلهم في صلاة الفجر والعشاء -
تامر حسني يلعب بالدرامز فى حفل تامر عاشور -
أنشيلوتي: ليس لدينا أي نية لضم ديبالا -
انتظرونا الجمعة.. وحلقة خاصة عن تاريخ نادي بلدية المحلية في القاهرة أبوظبي الساعة 11 مساءً -
تأجيل محاكمة المتهم باغتصاب "طفلة البامبرز" إلى 2 مايو المقبل -
"الرقابة الإدارية" ترصد إصابة أيتام "البنين" في دمياط بأمراض جلدية -
ضبط 20 كيلو لحوم منتهية الصلاحية داخل دار أيتام بالغربية -
آثار حريق صالة الجمباز نادي الجزيرة -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. محافظات
  5. أونا

أبو حامد: صمت قطر وتركيا إزاء العدوان على غزة «مُدبر» لتوريط مصر

Google+ Print
أبو حامد

أبو حامد

استنكر محمد أبو حامد، مؤسس حزب حيام المصريين، اختفاء الدور القطرى والتركى، إزاء القضية الفلسطينية والعدوان الإسرائيلى على قطاع غزة، معتبرًا أن الأمر مدبر لتوريط .

وكتب أبو حامد عبر حسابه على “تويتر”: “أن صمت و اختفاء قطر و تركيا عملاء إسرائيل في المنطقة يؤكد أن الأمر برمته مدبّرٌ باليل لتوريط مصر لكن كلنا ثقة في الله و في وعي قيادتنا”.

وأضاف أبو حامد، “للمرة الثانية تنظيم حماس الإرهابي و قياداته المشبوهة أمثال هنية و مشعل يحاولون توريط الجيش المصري داخل مع إسرائيل و فتح معبر رفح عشوائيا”.

وتابع أبو حامد، “لن تحل القضية الفلسطينية أبداً طالما وجدت الكيانات  الخائنة صنيعة الموساد أمثال حماس و خطوة أساسية لحماية الفلسطينين هي التخلص من حماس”.

 

تويتر

تويتر

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
رئيس الوزراء: مصر تستضيف اللاجئين دون إقامة معسكرات

رئيس الوزراء: مصر تستضيف اللاجئين دون إقامة معسكرات

عفت السادات: كلمة ترامب تؤكد تقارب وجهات النظر بين مصر وأمريكا

عفت السادات: كلمة ترامب تؤكد تقارب وجهات النظر بين مصر وأمريكا

لغز اللوحات المعدنية الخاصة بالسيارات في مصر: «اعرف معنى حروف وأرقام لوحة عربيتك»

لغز اللوحات المعدنية الخاصة بالسيارات في مصر: «اعرف معنى حروف وأرقام لوحة عربيتك»

حجم إنتاج مصر من الاسماك

حجم إنتاج مصر من الاسماك