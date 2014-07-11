حماس: تدمير “جيب” عسكري للإحتلال هو عنوان لما ستكون عليه الحرب البرية

قال سام أبو زهري الناطق باسم حركة المقاومة الإسلامية “حماس” إن تفجير كتائب القسام الجناح العسكري للحركة لجيب عسكري لجيش الاحتلال الإسرائيلي شرق مدينة غزة هو “عنوان لما ستكون عليه الحرب البرية”.

وأضاف أبو زهري ـ في بيان صحفي مقتضب مساء اليوم ـ أن غزة ” لن تكون إلا مقبرة لجنود الاحتلال والقادم أعظم “.

وأعلنت كتائب القسام مساء اليوم أنها استهدفت جيب عسكري اسرائيليا شرق حي الشجاعية شرق مدينة غزة بصاروخ موجه مضاد للدروع ، كما انها قصفت الآليات الإسرائيلية التي تقدمت لسحب “الجيب” المستهدف بـ11 صاروخ “107″ و 3 قذائف هاون.

وذكرت مصادر اعلامية اسرائيلية أن جنديين إسرائيليين أصيبا بجراح إثر تعرض الجيب العسكري الذي كانوا يستقلونه لإطلاق صاروخ مضاد للدروع قرب موقع ناحال عوز شرقي مدينة غزة.

ويهدد رئيس الوزراء الاسرائيلي وأركان حكومته بشن حرب برية على قطاع غزة ، في حال لم يتوقف اطلاق الصواريخ على المدن والبلدات الاسرائيلية.

وحول احتمالية شن حرب برية ، قال نتنياهو ـ في مؤتمر صحفي عقده في مقر قيادة الجيش وسط تل أبيب اليوم وهو الأول منذ بداية العدوان ـ على غزة ” نحن مستعدون لكافة الاحتمالات ، ولن ننهي القتال حتى نحقق أهدافنا وهدفنا الأول هو ضمان الهدوء لمواطني إسرائيل”.

أ ش أ