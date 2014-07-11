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انتهاء الوقفة الاحتجاجية أمام السفارة الفلسطينية

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انتهاء الوقفة الاحتجاجية أمام السفارة الفلسطينية انتهاء الوقفة الاحتجاجية أمام السفارة الفلسطينية

جانب من أحداث العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة

انتهت منذ قليل الوقفة الاحتجاجية التى نظمت أمام السفارة الفلسطينية ،وذلك للاحتجاج على اجتياح قطاع غزة من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلى الغاشم فى عملية عسكرية سميت “الجرف الصامت”.

وكان العشرات من النشطاء السياسيين ،قد أعلنوا عن دعوة لوقفة احتجاجية أمام السفارة الفلسطينية تنديداً بالممارسات الوحشية الذى يمارسها الاحتلال الإسرائيلى الغاشم ضد الفلسطينيين.

وقاموا المحتجين بحرق العلم الإسرائيلى أمام السفارة الفلسطينية ،احتجاجاً منهم على اجتياح الاحتلال الإسرائيلى لقطاع غزة،مرددين هتافات”هى دى الحقيقية مش السيسى ولا الخارجية”.

 

المراسل : عبدالله شهاب

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