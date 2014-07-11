شاب يحاول الانتحار حرقا أمام مقر السفارة الليبية في برلين

أعلنت الشرطة الألمانية أن شابا، 25 عاما، حاول، الجمعة، الانتحار حرقا أمام السفارة الليبية في برلين، ونقل إلى المستشفى في حالة الخطر الشديد، وقال متحدث باسم المستشفى، الذي نقل إليه ـن نصف جسده مصاب «بحروق بالغة».

وأوضحت الشرطة أنه «حسب العناصر الأولى للتحقيق لا يبدو أن للرجل أي دوافع سياسية»، موضحة أنه من مواليد تونس شارك في الثورة الليبية واكتسب جنسية هذا البلد.

وأضاف المتحدث باسم الشرطة أن الشاب زار قبل أيام عدة مقر السفارة الليبية حيث حصل معه خلاف مالي، «ولهذا السبب على ما يبدو قرر القيام بهذا العمل».

وحضر الشاب قبل الظهر أمام السفارة الليبية، بعد أن سكب الوقود على جسمه بدأ يركض قبل أن يشعل النار بنفسه.

وقالت الشرطة إنه تمكن من «الركض مسافة 80 مترا» قبل أن ينجح عناصر الشرطة في نزع قميصه عنه ولفه بغطاء لإطفاء النار ونقله إلى المستشفى.

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