خبير فلسطيني: أتوقع اجتياح إسرائيل لغزة بريًا مع نهائي كأس العالم

استرجع مراقبون، الاجتياح الإسرائيلي عام 1982، والذي تزامن حينها مع ذروة مباريات كأس العالم.

من جهته، قال المحلل السياسي والمختص في الشؤون الإسرائيلية، أكرم عطا الله، أن العملية البرية بالنسبة لإسرائيل ستكون “العملية الجراحية” التي تضعها في آخر خياراتها ضد غزة، متوقعًا أن تبدأ تلك الحملة البرية وقت مباراة نهائى كأس العالم حتى تستغل إسرائيل انشغال العالم بنهائى المونديال.

وأضاف عطا الله،بحسب ما ذكرته فلسطين برس الإخبارية، أن إسرائيل تتردد في تنفيذ عملياتها لأسباب عدة أهمها قدرات المقاومة التي تجهل الكثير عنها في ظل اتهامات الجيش للمخابرات بعدم توفير المعلومات اللازمة، وإدراكها أن عناصر المقاومة الذين ذهبوا إليها عبر البحر سيكونون سعداء بمجيء الجنود إليهم.

ولفت إلى أن إسرائيل بحاجة لغطاء دولي كي تبدأ عملية برية حتى لا يتم ملاحقتها دوليا كما تم ملاحقتها من خلال لجنة غولدستون في أعقاب عملية الرصاص المصبوب على غزة.

وأكد في ذات الوقت أن إسرائيل لن تقبل باستمرار إطلاق الصواريخ عليها، موضحا أن إسرائيل ربما تجد نفسها مستقبلا أمام الخيار البري كحل وحيد لوقف الصواريخ.

من جانبه قال الناطق باسم حركة حماس، سامي أبو زهري، أن المقاومة جاهزة لكافة الاحتمالات وأنها لا تخشى التهديدات الإسرائيلية المتواصلة والتي كان آخرها التلويح بالحرب البرية.

وشدد على أن المقاومة ستفاجئ الاحتلال وأنه سيكون الخاسر الأكبر في حال قرر الدخول برا إلى غزة، مضيفا “كل التهديدات لا تخيفنا وجنودنا جاهزون لمواجهة جنود الاحتلال الجبناء، وكوماندوز القسام على أتم الاستعداد لمهاجمتهم داخل عقرهم مجددا وفي كل مكان”.