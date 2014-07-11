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شرطة السياحة بالغردقة تكتشف تشغيل فندق بدون ترخيص‎ وتطالب بإغلاقه

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شرطة السياحة بالغردقة تكتشف تشغيل فندق بدون ترخيص‎ وتطالب بإغلاقه شرطة السياحة بالغردقة تكتشف تشغيل فندق بدون ترخيص‎ وتطالب بإغلاقه

أرشيفية

كشفت حملة تفتيش لمباحث شرطة السياحة بالبحر الأحمر علي المنشآت السياحية والفندقية التي تعمل بدون ترخيص بمنطقة “سهل حشيش” جنوب الغردقة، عن تحرير 3 محاضر بيع خمور بدون ترخيص، وإدارة منشأة سياحية دون ترخيص وإنشاء منشأة سياحية بدون ترخيص، مملوكة لرجل أعمال شهير.

وتبين من تفاصيل الواقعة، أن رجل الأعمال يمتلك فندقين يحتويان على 1300 غرفة، أحدهما يعمل بتراخيص ويحتوى على 623 غرفة، وفندق آخر يحتوي علي 700 غرفة و لا توجد به أى تراخيص، ويعمل منذ سنتين دون تسديد أى رسوم من الضرائب المستحقة.

وألقت مباحث السياحة القبض على المدير المسئول بهذه الفنادق، وتحررت المحاضر التى حملت أرقام “13 و14 و15 “أحوال شرطة سياحة، وتم إحالة المحاضر للنيابة لاستكمال التحقيقات.

ومن ناحية أخرى، قررت إدارة شرطة السياحة بالبحر الأحمر، مخاطبة هشام زعزوع وزير السياحة من خلال مذكرة بالواقعة لإصدار قرار بإغلاق الفندق غير المرخص واتخاذ الإجراءات القانونية لسداد الرسوم والضرائب المستحقة علي مالك الفندق.

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