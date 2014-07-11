14 ألف خطاب تجنيد أرسلت إلي موتى بولاية بنسلفانيا

أصيبت جين هيوي بصدمة عندما وصل خطاب إلى منزلها في كينجستون بولاية بنسلفانيا يدعو بيرت هيوي لتسجيل نفسه للتجنيد في الجيش الامريكي.

وخدم بيرت هيوي بالفعل في الحرب العالمية الأولى التي نشبت قبل حوالي 100 عام وتوفي في 1995. وهيوي هو جد زوجها.

وقالت “انه امر مضحك ومثير للشفقة”.

وأرسلت خطابات إلى بيرت هيوي وأكثر من 14 ألف رجل أخرين في بنسلفانيا ممن ولدوا في الفترة بين عامي 1893 و1897، بسبب خطأ فني في جهاز كمبيوتر بإدارة النقل والمواصلات في بنسلفانيا التي تتبادل معلومات رخص القيادة ورخص تسجيل السيارات مع إدارة التجنيد بالجيش.

وقالت جان ماكنايت منسقة العلاقات بإدارة النقل في بنسلفانيا ” لقد وقعنا في خطأ.. نحن نعتذر.”

وأضافت قائلة ” حدث الخطأ عندما قام موظف بادخال (93-97) بدلا من (1993-1997) “ولهذا استخرج الكمبيوتر اسماء الذكور في قاعدة البيانات المولودين في الفترة من 1893 وحتى 1897 وفي الفترة من 1993 وحتى 1997.”

وقالت جين هيوي ان جد زوجها كان رجل حرب مخضرم فخور بنفسه.

وأضافت “من المرجح أنه كان سيؤدي الخدمة مرة اخرى.”

رويترز