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«بوتين» يصادق على إلغاء أكثر من 30 مليار دولار من ديون كوبا

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صادق الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، الجمعة، قبل مغادرته إلى كوبا على الاتفاق الذي يقضي بإلغاء 90 % من الديون الضخمة المفروضة على كوبا نتيجة عقود مع الاتحاد السوفييتي السابق لتبلغ أكثر من 30 مليار دولار.

وأعلن الكرملين أن الاتفاق الذي أبرم بين موسكو وهافانا في 2013 وصوت عليه مجلس النواب الروسي، الأسبوع الماضي، وقعه «بوتين»، الخميس، وأصبح بالتالي نافذا.

وينص الاتفاق على أن باقي الديون، نحو 3،5 مليارات دولار، يتم تسديدها على مدى 10 أعوام بموجب سندات كل 6 أشهر، ويودع في حسابات خاصة لكي تستثمره روسيا مجددا في الاقتصاد الكوبي.

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