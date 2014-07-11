روسيا تسقط 90% من ديون كوبا

صدق الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، قبل مغادرته إلى كوبا الاتفاق الذي يقضي بإلغاء 90 بالمئة من الديون الضخمة المتوجبة على كوبا نتيجة عقود مع الاتحاد السوفياتي السابق، كما اعلن الكرملين الجمعة.

والاتفاق الذي أبرم بين موسكو وهافانا في 2013 وصوت عليه مجلس النواب الروسي الاسبوع الماضي، وقعه رئيس الدولة الخميس ولأصبح بالتالي نافذًا، كما قال الكرملين في بيان.

وينص الاتفاق على الغاء 90 بالمئة من الديون التي تبلغ في الاجمال 35,2 مليار دولار، أي انه قضى بالغاء 31,7 مليار دولار، والتي كانت تشوب العلاقات بين موسكو وهافانا منذ سقوط الاتحاد السوفياتي.

اما الباقي (نحو 3,5 مليارات دولار) فسيتم تسديده على مدى عشرة أعوام بموجب سندات كل ستة اشهر وسيودع في حسابات خاصة لكي تستثمره روسيا مجددا في الاقتصاد الكوبي.

ويلتقي بوتين الذي يزور كوبا الجمعة الرئيس الكوبي راؤول كاسترو بالإضافة إلى فيدل كاسترو لبحث العلاقات التجارية مع توقيع عقود وخصوصا في مجال الطاقة.

وبحسب الكرملين، فان المجموعة النفطية الروسية العملاقة روسنفت ستبدا العمل مع المجموعة الروسية زاروبجنفت التي تنشط في كوبا، في استكشاف واستخراج المحروقات مع الشركة الكوبية الحكومية كوبل. وستشارك الشركة الروسية المتخصصة بشؤون الكهرباء “انتر روا” في تحديث محطتين حراريتين.

أ ف ب