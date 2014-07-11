زهير مراد يعرّفنا على هندسة الموضة

من متحف الفنون الجميلة في باريس قدم المصمّم اللبناني العالمي زهير مراد عرضاً أبهر به الحاضرين. كان العرض غنياً من حيث التطريزات والألوان والقصات ذات الخطوط الهندسية التي ارتسمت بأناقة على أجسام العارضات.

غلبت على العرض فساتين السهرة ذات الأنوثة الطاغية والفتحات الجريئة المطرزة بالترتر وأحجار سواروفسكي، وكان للترتر حضور قوي حيث طرز به بعض الفساتين بأكملها وخاصة الترتر الملوّن الذي بدى على شكل تموجات ساحرة.

ويبدو ان مصممي الأزياء قد اتفقوا على أن يكون موسم خريف - شتاء القادم ملوناً وزاهياً، حيث لاحظنا طغيان الألوان الصارخة. وقد كان لهذه الألوان تواجد كبير في عرض زهير مراد، خاصة الأحمر والأزرق والأخضر، بالإضافة الى لمسات من الاسود والأبيض والفضي. وقد أضفت هذه الالوان على قاعة متحف الفنون الجميلة الكثير من الألق .

لحظات بعد عرضه صرح لنا المصمّم زهير مراد بقوله: "ان هذا العرض هو سفر ما بين عالم الهوت كوتور والجمال الكلاسيكي، ومابين العالم المعاصر خاصة الهندسة المعمارية الحديثة والعالم المستقبلي كذلك. أخاطب من خلال مجموعتي هذه النساء العاشقات للجمال والموضة واللواتي يشعرن بشباب دائم، ويردن الابتعاد عن الرتابة". أما عن غنى هذه المجموعة من حيث التطريزات فقال "ان كل فستان تطلب ما بين 2000 و3000 ساعة عمل كي يكتمل تطريزه".

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