مكياجك من "ديور" Dior لخريف وشتاء 2014 – 2015

المكياج من إبداع وتصميم Peter Philips مبتُكر خصيصاً لتشكيلة تصاميم أزياء خريف وشتاء 2014 – 2015 من Dior. ألّف Peter Philips مدير الإبداع لدى Dior Make-up الإطلالةً التجميليةً لعرض تصاميم تشكيلة خريف وشتاء 2014- 2015 الذي قاده Raf Simons.

لقد إبتُكرت اللوحة التجميلية لتكمّل تشكيلة الأزياء التي تجمع مابين اللمسة التاريخية والرؤية المستقبلية، فحافظ أسلوب التجميل على الفكرة ذاتها في التفاعل بين هذين العالمين.

ويقول Peter Philips " لقد ألهمتني روحية هذه المجموعة التي تلعب على التناقض بين الأسلوب الكلاسيكي والرؤية المستقبلية المبدعة مباشرةً، إذ يجب على هذه المرأة اليافعة أن تملك وجهاً نقياً وطبيعياً وعليها أن تملك أيضاً إطلالةً تعكس بقوةٍ اللمسة الفنية المصطنعة. إن هذا الإنقسام يمثل التعبير الأصدق عن ديكور خشبة العرض التي تُظهر تألق الأوركيد الطبيعي ضمن ديكوراتٍ تضجّ برؤيةٍ مستقبلية. لقد أردت التأكيد على الإطلالة التي تجمع قوة هذه الإمرأة اليافعة ونعومتها عن طريق الإبقاء على هذا النمط المزدوج."

العينان: يؤّكد Peter Philips على "عين قويةٍ تُعتبر نقطة التركيز الأساسية لهذه الإطلالة التجميلية". "لقد إخترت أن أضع مُحدّد العين الفضي على الرمش العلوي للعين مستخدماً Dior Silver Eyes (متوفرٌ في تشرين الثاني 2014) من أجل الحصول على إطلالةٍ شديدة القوة والضياء. وقد رسمت جفن العين بإستخدام 5 Couleurs Palette in Candy Choc n°676 مستعملاً الظل الأبيض أو الأصفر تبعاً للون بشرة عارضة الأزياء.

إستُعمل مُحدد العين الأبيض أيضاً على الجزء الداخلي لرمش العين السفلي وبنفس الأسلوب النقي لتظهر الرموش طبيعيةً فتسلّط الضوء على إشراقة اللون الفضي لمُحدد العين.

البشرة: مُزج مستحضر Diorskin Star Fluid Foundation ليعكس بشرةً متجانسةً بإطلالةٍ طبيعيةٍ. ويقول Peter Philips "لقد أردت إظهار بشرةٍ صافيةٍ لاتحتوي الكثير من المساحيق، إذ يتوجب على الوجه أن يبدو مماثلاً ومتناغماً مع روحية البساطة المطلوبة. فأعطيت عظمتي الوجنتين لمسةً لطيفةً من اللون الزهري لمستحضر Dior Blush Rose Corolle n°881 ومن ثم وضعت فوق العظمتين مباشرةً لمسةً من Dior Blush Starlight n°421 والتي مزجتها إلى الخارج بإتجاه منطقة المعبد."

الشفاه : " تظهر الشفاه طبيعيةً بعد تجهيزها بمستحضر Dior Addict Lip Maximizer وتركيزها بمستحضر Rouge Dior n°123."

الأظافر : "ظهرت الأظافر نظيفةً ورصينةً بعد إستخدام مستحضر Dior Vernis Muguet n°108 لتعكس روحية البساطة ذاتها"

الشعر: إبتكر Guido Palau إطلالةً طبيعيةً للشعر بحيث يكون الشعر طويلاً متحرراً يتحرك بحريةٍ على الأكتاف.