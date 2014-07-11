صحيفة كويتية: خطة أمريكية لتصفية خليفة «داعش» تنتظر موافقة أوباما

قالت صحيفة السياسة الكويتية، أن مصادر في وزارة الدفاع الأمريكية، كشفت أن تنفيذ غارة من دون طيار تستهدف قتل زعيم تنظيم “الدولة الإسلامية” الجهادي المتطرف أو ما يُعرف بـ”داعش” بحاجة لموافقة الرئيس الأمريكي، باراك أوباما أولاً، ولا يمكن تنفيذها من دون هذه الموافقة، أي أن القرار في ذلك لا يرجع للقادة العسكريين أو القائمين على العملية.

وقالت المصادر، إن وزارة الدفاع الأمريكية تقوم حاليا بتحضير لائحة لتوضيح تحت أي الظروف يمكنها اقتراح هذه الخطوة وتوصيتها للرئيس أوباما.

يشار إلى أنه توجد مكافأة قيمتها عشرة ملايين دولار لمن يقدم معلومات تؤدي إلى القبض على البغدادي.