بالصور.. رئيس جامعة سوهاج يشارك في مباريات القدم الخماسي ببطولة “تحيا مصر”

شاركا الدكتور نبيل نور الدين رئيس جامعة سوهاج، والدكتور أحمد على حسين نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب مساء أمس في فعاليات اليوم السادس من أيام الدورة الرمضانية التي تنظمها الإدارة المركزية لرعاية الشباب بالجامعة تحت شعار ” تحيا مصر “، حيث قاما بركل ضربة البداية فى مباراة اللجنة الرياضية والأمن الجامعى .

وأكد رئيس الجامعة أثناء مشاركته في هذا اليوم، أن ممارسة الرياضة تمثل محور هام من محاور التنمية البشرية، والتي نسعي اليها جميعا لتوسيع قاعدة المشاركة في الأنشطة الرياضية من قبل مثلث العمل الجامعي” الطلبة والطالبات، اعضاء هيئة التدريس، العاملين ” مشيراً الي أن التفاف الجميع في تلك الدورة الرمضانية تحت شعار واحد وهو ” تحيا مصر ” ضرورة ملحة في هذا التوقيت من اجل اعادة بناء مصر التي نامل فيها جميعاً .

وأوضح أحمد علي حسين نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، أن الدورة الرمضانية كانت قد بدأت يوم 5يوليو وتستمر حتي 20 يوليو الجاري ويشارك فيها أعضاء هيئة التدريس والعاملين إضافة للطلاب، حيث تم توزيع الفرق إلي مجموعتين لأعضاء هيئة التدريس والعاملين تضم المجموعة الأولي فرق ” التجارة، الأمن الجامعي، الزراعة، التمريض، اللجنة الرياضية، الآداب ” أما المجموعة الثانية فتضم ” العلوم، التعليم الصناعي، طب بيطري، تربية رياضية، هندسة ” .

وتضم المجموعة الأولي، منافسات القدم الخماسي طلبة ” النجارة والتعليم الصناعي والصيدلة و الطب البشري “، أما المجموعة الثانية ” الطب البيطري والآداب والتربية الرياضية والعلوم والزراعة ” .