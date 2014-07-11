«فتح»: الفصائل الفلسطينية شكلت غرفة عمليات مشتركة منذ بدء العدوان على غزة

قالت عضو اللجنة المركزية لحركة «فتح»، آمال حمد، إن «هناك شراكة سياسية وميدانية حقيقية بين كل التنظيمات وفصائل العمل الوطنية في قطاع غزة، وأنه تم تشكيل غرفة عمليات مشتركة بينها منذ بدء العدوان الإسرائيلي».

وأضافت «حمد»، في اتصال هاتفي مع قناة «عودة» الفلسطينية، الجمعة: «شكلت لجنة من القوى الوطنية لمتابعة ودراسة قضايا القطاع، واليوم الشعب الفلسطيني يشهد وحدة سياسية ووحدة ميدانية من أجل مواجهة جرائم الاحتلال»

وأوضحت أن «ما يجري في قطاع غزة حرب إبادة جماعية تأتي بشكل منظم من قبل حكومة الاحتلال، عبر استهداف المدنيين الفلسطينيين داخل منازلهم، وجرائم طالت الأخضر واليابس عبر القصف الجوي والبري والبحري المستمر».

وأكدت أن «الحرب الشرسة التي تشنها حكومة الاحتلال على القطاع لم تأتي من باب الصدفة، بل هي برنامج معد ومدروس لضرب العملية السياسية»، مضيفة: «حكومة الاحتلال مصابة بحالة الهستيريا بعدما أعلن عن تشكيل حكومة الوفاق الوطني».