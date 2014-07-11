أخبار عاجلة

الشيخ خالد الجندي: أنا اللي بتصدى لأعداء الوطن والأشرار -
الشيخان الجندي وعبد المعز يوضحان أنواع الكفر -
الشيخ خالد الجندي: المنافقين بيتعرفوا من كسلهم في صلاة الفجر والعشاء -
تامر حسني يلعب بالدرامز فى حفل تامر عاشور -
أنشيلوتي: ليس لدينا أي نية لضم ديبالا -
انتظرونا الجمعة.. وحلقة خاصة عن تاريخ نادي بلدية المحلية في القاهرة أبوظبي الساعة 11 مساءً -
تأجيل محاكمة المتهم باغتصاب "طفلة البامبرز" إلى 2 مايو المقبل -
"الرقابة الإدارية" ترصد إصابة أيتام "البنين" في دمياط بأمراض جلدية -
ضبط 20 كيلو لحوم منتهية الصلاحية داخل دار أيتام بالغربية -
آثار حريق صالة الجمباز نادي الجزيرة -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم

«فتح»: الفصائل الفلسطينية شكلت غرفة عمليات مشتركة منذ بدء العدوان على غزة

Google+ Print

قالت عضو اللجنة المركزية لحركة «فتح»، آمال حمد، إن «هناك شراكة سياسية وميدانية حقيقية بين كل التنظيمات وفصائل العمل الوطنية في قطاع غزة، وأنه تم تشكيل غرفة عمليات مشتركة بينها منذ بدء العدوان الإسرائيلي».

وأضافت «حمد»، في اتصال هاتفي مع قناة «عودة» الفلسطينية، الجمعة: «شكلت لجنة من القوى الوطنية لمتابعة ودراسة قضايا القطاع، واليوم الشعب الفلسطيني يشهد وحدة سياسية ووحدة ميدانية من أجل مواجهة جرائم الاحتلال»

وأوضحت أن «ما يجري في قطاع غزة حرب إبادة جماعية تأتي بشكل منظم من قبل حكومة الاحتلال، عبر استهداف المدنيين الفلسطينيين داخل منازلهم، وجرائم طالت الأخضر واليابس عبر القصف الجوي والبري والبحري المستمر».

وأكدت أن «الحرب الشرسة التي تشنها حكومة الاحتلال على القطاع لم تأتي من باب الصدفة، بل هي برنامج معد ومدروس لضرب العملية السياسية»، مضيفة: «حكومة الاحتلال مصابة بحالة الهستيريا بعدما أعلن عن تشكيل حكومة الوفاق الوطني».

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية