انستجرام: 75% من مستخدمي الموقع لايستخدمون الرسائل الخاصة

هذه أول مرة تكشف فيها انستجرام عن معدل استخدام الرسائل الخاصة في الخدمة بعد إطلاقها منذ سبعة أشهر، لكن النتائج ليست مبشرة جداً حيث أن الأرقام توضح خلال الشهر الماضي حوالي ربع المستخدمين فقط ارسلوا أو استقبلوا رسائل خاصة.

وبالأرقام فإن ربع المستخدمين يعني حوالي 45 مليون مستخدم يتواصلون بالرسائل الخاصة على انستغرام وهو ليس بالرقم الكبير قياساً لإجمالي استخدام الخدمة ومعدل التفاعل عليها حيث أنها تملك أقل قليلاً من 200 مليون مستخدم نشط يرسلون يومياً 60 مليون صورة ويقضون شهرياً وسطياً 3.7 ساعة لكل مستخدم.

ولم تعجب طريقة الرسائل الخاصة الكثير من المستخدمين حيث أنها تجبرهم على ارسال صورة قبل أن يستطيعوا الحديث فعلاً، وبهذا لو أردت سؤال أحدهم فإنك ستضطر لإرسال صورة لأي شيء وهذا المزعج.

لكن بكل الأحوال فإن انستغرام لاتعول على نجاح الرسائل الخاصة، فالشبكة الاجتماعية مفاتحها الاساسي هو ادوات تحرير الصور والفلاتر وتعمل بجد على تطويرها لاسيما مع التحديثات الأخيرة التي اتاحت لك التحكم بكمية تأثير كل فلتر تطبقه على الصورة ما يزيد من امكانيات التعديلات والمؤثرات التي يمكن تطبيقها.