أخبار عاجلة

الشيخ خالد الجندي: أنا اللي بتصدى لأعداء الوطن والأشرار -
الشيخان الجندي وعبد المعز يوضحان أنواع الكفر -
الشيخ خالد الجندي: المنافقين بيتعرفوا من كسلهم في صلاة الفجر والعشاء -
تامر حسني يلعب بالدرامز فى حفل تامر عاشور -
أنشيلوتي: ليس لدينا أي نية لضم ديبالا -
انتظرونا الجمعة.. وحلقة خاصة عن تاريخ نادي بلدية المحلية في القاهرة أبوظبي الساعة 11 مساءً -
تأجيل محاكمة المتهم باغتصاب "طفلة البامبرز" إلى 2 مايو المقبل -
"الرقابة الإدارية" ترصد إصابة أيتام "البنين" في دمياط بأمراض جلدية -
ضبط 20 كيلو لحوم منتهية الصلاحية داخل دار أيتام بالغربية -
آثار حريق صالة الجمباز نادي الجزيرة -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. محافظات
  5. أونا

انستجرام: 75% من مستخدمي الموقع لايستخدمون الرسائل الخاصة

Google+ Print
انستجرام: 75% من مستخدمي الموقع لايستخدمون الرسائل الخاصة انستجرام: 75% من مستخدمي الموقع لايستخدمون الرسائل الخاصة

انستجرام

هذه أول مرة تكشف فيها انستجرام عن معدل استخدام الرسائل الخاصة في الخدمة بعد إطلاقها منذ سبعة أشهر، لكن النتائج ليست مبشرة جداً حيث أن الأرقام توضح خلال الشهر الماضي حوالي ربع المستخدمين فقط ارسلوا أو استقبلوا رسائل خاصة.

وبالأرقام فإن ربع المستخدمين يعني حوالي 45 مليون مستخدم يتواصلون بالرسائل الخاصة على انستغرام وهو ليس بالرقم الكبير قياساً لإجمالي استخدام الخدمة ومعدل التفاعل عليها حيث أنها تملك أقل قليلاً من 200 مليون مستخدم نشط يرسلون يومياً 60 مليون صورة ويقضون شهرياً وسطياً 3.7 ساعة لكل مستخدم.

ولم تعجب طريقة الرسائل الخاصة الكثير من المستخدمين حيث أنها تجبرهم على ارسال صورة قبل أن يستطيعوا الحديث فعلاً، وبهذا لو أردت سؤال أحدهم فإنك ستضطر لإرسال صورة لأي شيء وهذا المزعج.

لكن بكل الأحوال فإن انستغرام لاتعول على نجاح الرسائل الخاصة، فالشبكة الاجتماعية مفاتحها الاساسي هو ادوات تحرير الصور والفلاتر وتعمل بجد على تطويرها لاسيما مع التحديثات الأخيرة التي اتاحت لك التحكم بكمية تأثير كل فلتر تطبقه على الصورة ما يزيد من امكانيات التعديلات والمؤثرات التي يمكن تطبيقها.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا