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وزير الخارجية يتلقى اتصالًا هاتفيا من توني بلير للمرة الثانية خلال ٢٤ ساعة

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وزير الخارجية يتلقى اتصالًا هاتفيا من توني بلير للمرة الثانية خلال ٢٤ ساعة وزير الخارجية يتلقى اتصالًا هاتفيا من توني بلير للمرة الثانية خلال ٢٤ ساعة

توني بلير

تلقي وزير الخارجية سامح شكري اتصالًا هاتفيًا اليوم من توني بلير مبعوث الرباعية الدولية للشرق الأوسط، للمرة الثانية خلال 24 ساعة، حيث تناول الاتصال مستجدات الوضع المتدهور في الأراضي الفلسطينية، والجهود التي تبذلها لوقف العمليات العسكرية الإسرائيلية في حق الشعب الفلسطيني، وسبل تحقيق التهدئة بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي للحيلولة دون سقوط المزيد من الضحايا من المدنيين الأبرياء۔

وتناول الاتصال الخطوات التي يتعين اتخاذها من الجانبين لتجنب الانزلاق إلى دائرة من العنف من خلال الالتزام بشروط التهدئة لعام ٢٠١٢، وضمان استئناف المفاوضات بشكل جاد وفى إطار زمني محدد وفقًا لمرجعيات عملية السلام.

أ ش أ

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