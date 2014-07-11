شباب البيطرين يدشنون حملة لسحب الثقة من أعضاء مجلس النقابة

دشّنت مجموعه من شباب البيطريين يدعمهم نشطاء البيطريين و يتضامن معهم أعضاء المجالس النقابيه الشباب , حمله لسحب الثقه من المدعو سامي طه و أعضاء مجلس 2012.

ورفع بعض الحضور خلال المؤتمر لافتات مكتوب عليها “حركة شباب البيطريين لكشف المخالفات المالية لمجلس 2012″ و”حركة شباب البيطريين لتدشين حملة سحب الثقة من نقيب البيطريين”.

و أوضح الدكتور أحمد أبو شنب ، أن هناك مخالفات مالية كثيرة داخل النقابة وتنظر فيها النيابة العامة، لافتاً إلى أن الحمله ليس هدفها التشهير بأحد، وإنما فقط سحب الثقة من النقيب ومجلسه.

وأضاف أبو شنب في المؤتمر المنعقد بدار الحكمة، والذي ينظمه حركة شباب البيطريين، لتدشين حملة سحب الثقة من النقيب ومجلسه، قائلاً:” لابد أن يرحل الدكتور سامي طه، هذا الشخص غير جدير من الأساس بأن يكون طبيباً، وليس نقيباً للبيطريين”.

وقال دكتور أحمد أبو شنب المنسق العام للحملة، :”إنهم وجدوا مخالفات مالية عن طريق الجهاز المركزى للمحاسبات يحقق فيها جهات من النيابة العامة، بالإضافة إلى المخالفات الإدارية والأدبية”، مضيفاً إن الضرب فى الميت حرام واحنا مش جايين نفضح حد .

وطالب أبو شنب برحيل الدكتور سامى طه نقيب الأطباء البيطريين ،مؤكداً أنه فى حالة عدم انسحاب النقييب سامى طه وتقديم استقالته سنقوم باعتصام مفتوح فى جردن سيتى وإقامة وقفات احتجاجية بتصريح داخل النقابة البيطريين، واللجوء إلى ما هو قانونى حتى يتم سحب الثقة من النقيب الحالى .

بينما قال الدكتور محمد شفيق دكتور نقابة الطب البيطرى إن :”الدكتور سامى طه عضو فى مجلس النقابة من سنة 1997 واستغل خبرته فى الوعود للأطباء البيطريين وتأييده للمطالبة بحقوقهم، حتى نال رئاسة نقابة البيطريين ومن تلك اللحظة يقوم بالوعود ويسوف حتى يأس الأطباء من التصريحات والوعود ب6000وظيفة من 2011 حتى الآن “.

وطالب شفيق بوضع خارطة الطريق للأطباء البيطريين، وتوفير 10000وظيفة للأطباء البيطريين، وتخصيص بعض الحيوانات والمزارع لعمل الأطباء البيطريين