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صحيفة كويتية: غارة أمريكية لتصفية خليفة «داعش» بموافقة أوباما

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صحيفة كويتية: غارة أمريكية لتصفية خليفة «داعش» بموافقة أوباما صحيفة كويتية: غارة أمريكية لتصفية خليفة «داعش» بموافقة أوباما

أبو بكر البغدادي

قالت صحيفة السياسة الكويتية، أن مصادر في وزارة الدفاع الأمريكية، كشفت أن تنفيذ غارة من دون طيار تستهدف قتل زعيم تنظيم “الدولة الإسلامية” الجهادي المتطرف أو ما يُعرف بـ”داعش” بحاجة لموافقة الرئيس الأمريكي، باراك أوباما أولاً، ولا يمكن تنفيذها من دون هذه الموافقة، أي أن القرار في ذلك لا يرجع للقادة العسكريين أو القائمين على العملية.

وقالت المصادر، إن وزارة الدفاع الأمريكية تقوم حاليا بتحضير لائحة لتوضيح تحت أي الظروف يمكنها اقتراح هذه الخطوة وتوصيتها للرئيس أوباما.
> يشار إلى أنه توجد مكافأة قيمتها عشرة ملايين دولار لمن يقدم معلومات تؤدي إلى القبض على البغدادي.

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