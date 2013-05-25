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بالصور| تيلدا سوينتون بـ"مظهر رجالي" في افتتاح "Only Lovers Left Alive"

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بالصور| تيلدا سوينتون بـ"مظهر رجالي" في افتتاح "Only Lovers Left Alive" بالصور| تيلدا سوينتون بـ"مظهر رجالي" في افتتاح "Only Lovers Left Alive"

كتب : سارة سعيد منذ 51 دقيقة

ظهرت الممثلة تيلدا سوينتون بمظهر رجالي، أثناء جلسة تصوير فيلم "Only Lovers Left Alive"، المشارك في الدورة الـ66 لمهرجان كان السينمائي الدولي.

فارتدت تيلدا بنطلونا فضفاضا من اللون الأبيض، وسترة من الأزرق الغامق مع قميص من نفس لون السترة، وما زاد من مظهرها الرجالي هو تسريحة شعرها الأشقر القصير للغاية، الذي صففته للوراء بشكل غير مهندم عن عمد.

وقامت كاميرات المصورين بالتقاط صور عديدة لتيلدا كان أطرفها عندماعبث الهواء بشعرها حتى صار أشبه بـ"عرب الديك"، أو تصفيفه "موهوك" الشهيرة.

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