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مسعد فودة: سيكون الاتحاد مظلة لكل الفنون العربية

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مسعد فودة: سيكون الاتحاد مظلة لكل الفنون العربية مسعد فودة: سيكون الاتحاد مظلة لكل الفنون العربية
فودة: منصب رئيس الاتحاد شرف لي

كتب : محمد عبد الجليل منذ 7 دقائق

أعرب المخرج مسعد فودة، نقيب السينمائيين عن سعادته بالفوز بمنصب رئيس اتحاد الفنانين العرب، في الانتخابات التي أجريت أمس، بحضور عشرات الفنانين من ممثلي النقابات الفنية العربية، وقال فودة في تصريح لـ"الوطن": "شرف لي أن أتقلد منصب رئيس الاتحاد، فهو الكيان الذي أسسة الكاتب الكبير سعد الدين وهبة في منتصف الثمانينات، ومن خلاله قدم الكثير للفن في والوطن العربي، وأتمنى أن أسير على دربه وأستكمل ما بدأه هو ورؤساء الاتحاد السابقين".

وأضاف فودة: "سأعمل على أن يكون للاتحاد دورا في ظل الأحداث السياسية التي تجري في الوطن العربي كله، وسيكون الاتحاد مظلة لكل الفنون العربية، تتوحد كلمة الأعضاء في سبيل حرية الإبداع، وسيتم العمل بالتنسيق مع المكاتب الإقليمية للاتحاد على تنظيم القوافل الثقافية وتفعيل الإنتاج المشترك، ووضع بروتوكولات للتعاون بين المؤسسات الفنية والنقابات العربية".

وأشار فودة، إلى أنه سيعقد مؤتمر صحفي في الخامسة من مساء اليوم، لإعلان تشكيل المكتب التنفيذي وخطة العمل المقرر البدء فيها خلال الفترة المقبلة.

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