بيكنباور حول كروس: تجربته في الريال لن تقدر بثمن

ريو دي جانيرو (إفي): أعرب الرئيس الشرفي لبايرن ميونخ الألماني فرانز بيكنباور عن أسفه إزاء الرحيل المستقبلي للاعب الوسط توني كروس من النادي البافاري، لكنه أبدى تفمهه لخطوة انتقاله المحتمل إلى ريال مدريد في "تجربة لا تقدر بثمن".

وقال بيكنباور بطل العالم مع ألمانيا عندما كان لاعبا (1974) ومدربا (1990) في تصريح نقله الموقع الرسمي للاتحاد الألماني لكرة القدم "آسف كرئيس شرفي للبايرن لرحيله. في حال رحيله سنفقد لاعب من طراز عالمي".

ومع ذلك، فقد أوضح أن "انتقاله خلال مسيرته الرياضية إلى الخارج واللعب في صفوف

نادي مثل ريال مدريد تجربة لا تقدر بثمن".

وكانت تقارير رياضية قد ذكرت أن ريال مدريد نجح في ضم كروس من بايرن ميونخ مقابل 25 مليون يورو، وأنه سيتم الإعلان رسميا عن انتقاله عقب انتهاء مونديال البرازيل 2014.