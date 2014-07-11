يعالون: منظومة القبة الحديدية تساهم بشكل فعال في دعم أمن إسرائيل

أكد وزير الدفاع الاسرائيلي موشيه يعالون بأن منظومة القبة الحديدية من خلال أدائها البارع تساهم مساهمة استراتيجية فعالة في دعم أمن إسرائيل.

ونقل راديو “صوت اسرائيل” عن يعالون قوله “إن هذه المنظومة قد أنقذت حياة العديد من المواطنين وقد أتاحت استخدام تشكيلة متنوعة من الوسائل لمحاربة حماس، كما أنها توجه رسالة واضحة إلى الدول والمنظمات المحيطة بنا والتي تقوم بتكديس كميات هائلة من الصواريخ والقذائف الصاروخية”.

جاءت أقوال الوزير الاسرائيلي في سياق لقاء مع أعضاء إدارة هيئة تطوير الوسائل القتالية والصناعات الجوية وأعضاء الطاقم الذي يعكف على تطوير منظومة القبة الحديدية وتحسينها.

وأعرب وزير الدفاع عن جزيل شكره لكل من يشارك في تطوير منظومة القبة الحديدية.

أ ش أ