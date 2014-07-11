شكري يبحث مع زيباري الوضع المتأزم على الساحة السياسية العراقية

عقد وزير الخارجية سامح شكري مشاورات مطولة مع هوشيار زيباري وزير الخارجية المستقيل والشخصية الكردية البارزة وذلك فى إطار الزيارة التي يقوم بها اليوم إلى العراق والتي التقى خلالها كل من رئيس الوزراء العراقي نور المالكي ووزير الخارجية بالوكالة حسين الشهرستاني وعددًا من المسئولين والقيادات السياسية العراقية.

وذكر بيان لوزارة الخارجية أنه تم خلال اللقاء بين شكري وزيباري تناول الوضع المتأزم على الساحة السياسية العراقية وعرض زيباري وجهة نظره وقراءته لمسببات الأزمة العراقية الحالية والرؤية الكردية لكيفية الخروج من هذه الأزمة بعد التوافق على حكومة وطنية وبرنامج يلتف حوله كل العراقيين ويحقق مصالحهم جميعًا.

ويستكمل وزير الخارجية زيارته بالالتقاء بكل من السيد صالح المطلق نائب رئيس الوزراء العراقي والسيد أسامة النجيفي رئيس البرلمان السابق والسيد عمار الحكيم رئيس إتلاف المواطن في العراق.

أ ش أ