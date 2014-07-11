كيم كردشيان وكانيي ويست يعرضان منزلهما للبيع

كشف أحد المصادر المقرّبة من النجمين العالميين Kim Kardashian وKanye West عن أنهما قررا عرض منزلهما الزوجيّ للبيع.

هذا المنزل الفخم الذي اشترياه العام الماضي في Bel Air، بلوس أنجلوس، مقابل 11 مليون دولار، يتألف من 5 غرف نوم، و7 حمامات، والعديد من الغرف التي تتوفر فيها جميع وسائل الراحة والرفاهية.

وبالرغم من أنّ Kim و Kanye يجريان منذ فترة الكثير من التحسينات في منزلهما، إلا أنهما قررا الآن التخلي عنه وبيعه من أجل كسب المال لهدف تجاري، وفقاً لما قال أحد المقربين.

وفي هذا الإطار، لفت مصدر إلى أنّ Kardashian ستسكن هي وزوجها مع والدتها Kris Jenner بعد بيع منزل الأحلام.

أساطير عالم هوليوود في منازلهم