بهذه النقاط تفوّقت ميريام على هيفا وسيرين

على الرغم من تزامن عرض مسلسل "إتهام" ومباريات كأس العالم، إلا أنّ المسلسل تمكّن من حجز مكان له على خارطة المسلسلات الرمضانية الأكثر مشاهدة.

المسلسل، الذي يقدّم النجمة ميريام فارس بطلة، إلى جانب الممثل المصري حسن الرداد وعزّت أبو عوف وأحمد خليل وتقلا شمعون، ليس ذا فكرة استثنائية في جِدّتها، وقد سبق لنا أن شاهدنا مسلسلات مشابهة من حيث المعالجة أو القصّة. لكنّ الفرق يُحدثه سيناريو كلوديا مرشيليان السهل الممتنع، ودخول ميريام إلى عالم الدراما لأوّل مرّة، حيث استطاعت أن تُقنعنا بقدراتها التمثيليّة، بعد أن عرفناها مغنّية.

أحداث الحلقات الأولى جاءت مشوّقة، وهي الأساس الذي يُبنى عليه نجاح أيّ مسلسل، لا سيّما أنّ ميريام قد تمكّنت بدورها من كسب قلوب المشاهدين الذين صدّقوا دموعها.

لم تغرق ميريام في تجربتها الأولى في فخّ الإغراء، وفشل الذين راهنوا على أنّ ميريام ستعتمد أسلوب الإثارة في المسلسل، كما اعتادت في كليباتها، لا بل ذهبت أبعد من ذلك، حين ظهرت من دون مكياج، وبملابس محتشمة، وأدّت دور فتاة قرويّة مكسورة الجناح، وتمكّنت من إقناع المشاهدين بشخصيّة ريم، البعيدة كلّ البعد عن بهرجة ميريام الفنانة الاستعراضيّة.

تفوّقت ميريام على زميلاتها، إذ أثبتت أنّها تمثّل لتقنع، وليس لتعرض أزياءها كما تفعل زميلاتها، خصوصاً سيرين عبد النور وهيفا وهبي المتّهمتين باستخدام جمالهنّ، حتى لو اضطررن إلى الخروج عن نصّ السيناريو. فميريام عندما تطلّب السيناريو أن تكون قروية كانت كذلك، وعندما تطلّب أن تكون أنيقة لم تُخيّب آمال المشاهدين.

ولا بدّ من ذكر احتراف المخرج الواعد فيليب أسمر الذي وقّع شهادة عبقريّته في هذا المسلسل، بعد مسلسل "جذور"، وأكّد استخدام أدواته أفضل استخدام وتمكّنه في اختيار الأبطال ووضع لمسات هامّة، مثل أماكن التصوير وزواياه والوجوه الجديدة.

الأخطاء التي مرّت في المسلسل قليلة، ويبدو أنّ صنّاع العمل لا سيما الشركة المنتجة "ميديا ريڤوليوشن سڤن MR7" والمنتج مفيد الرفاعي كسبوا الرهان على ميريام وعلى هذا المسلسل الذي يحظى بنسبة مشاهدة عالية في الوطن العربي.

قد يكون هذا الموسم الأكثر غزارةً من ناحية الإنتاجات الدرامية، ودخول فنانات الغناء إلى التمثيل، لكن السؤال إن كانت ميريام في مسلسلها "إتهام" من أبرز الرابحين في دراما 2014؟

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