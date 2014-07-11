أخبار عاجلة

الشيخ خالد الجندي: أنا اللي بتصدى لأعداء الوطن والأشرار -
الشيخان الجندي وعبد المعز يوضحان أنواع الكفر -
الشيخ خالد الجندي: المنافقين بيتعرفوا من كسلهم في صلاة الفجر والعشاء -
تامر حسني يلعب بالدرامز فى حفل تامر عاشور -
أنشيلوتي: ليس لدينا أي نية لضم ديبالا -
انتظرونا الجمعة.. وحلقة خاصة عن تاريخ نادي بلدية المحلية في القاهرة أبوظبي الساعة 11 مساءً -
تأجيل محاكمة المتهم باغتصاب "طفلة البامبرز" إلى 2 مايو المقبل -
"الرقابة الإدارية" ترصد إصابة أيتام "البنين" في دمياط بأمراض جلدية -
ضبط 20 كيلو لحوم منتهية الصلاحية داخل دار أيتام بالغربية -
آثار حريق صالة الجمباز نادي الجزيرة -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. الفن و المشاهير
  4. سيدتي

"Selfie" تجمع جينيفر لوبيز والسيّدة الأولى ميشيل أوباما

Google+ Print

الجمعة 11-07-2014 15:25

جمع مؤتمر رابطة مواطني أمريكا اللاتينية، الذي أقيم في فندق هيلتون نيويورك، النجمة العالمية Jennifer Lopez بالسيّدة الأولى Michelle Obama.

ولأنّ هذا اللقاء ليس سهلاً، ولا يحصل يومياً، استغلّت النجمة هذه الفرصة لتلتقط صورة على طريقة الـ"selfie" مع السيّدة الأمريكية الأولى.

وسرعان ما نشرت Jennifer الصور على صفحتها الخاصّة في موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، مع تعليق كتبت فيه: " Me and my girl".

وقد ألقت Michelle Obama كلمة في هذه المناسبة، بعد أن عرّفت عنها النجمة، التي انفصلت مؤخّراً عن حبيبها، وكان لهما عناق مميّز على المسرح أمام جميع الحضور.

يُذكر أنّ Jennifer Lopez كانت برفقة ابنتها Emme، البالغة من العمر 6 أعوام، حيث نسّقت النجمة إطلالة ابنتها مع إطلالتها بشكل لافت جداً.

 

الـ selfie تقتحم هوليوود

 

 

 

 

 

 

لمشاهدة أجمل صور مشاهير العالم زوروا أنستغرام سيدتي

ويمكنكم متابعة آخر أخبار مشاهير العالم عبر تويتر "سيدتي فن"

 

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

سيدتي