"Selfie" تجمع جينيفر لوبيز والسيّدة الأولى ميشيل أوباما

جمع مؤتمر رابطة مواطني أمريكا اللاتينية، الذي أقيم في فندق هيلتون نيويورك، النجمة العالمية Jennifer Lopez بالسيّدة الأولى Michelle Obama.

ولأنّ هذا اللقاء ليس سهلاً، ولا يحصل يومياً، استغلّت النجمة هذه الفرصة لتلتقط صورة على طريقة الـ"selfie" مع السيّدة الأمريكية الأولى.

وسرعان ما نشرت Jennifer الصور على صفحتها الخاصّة في موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، مع تعليق كتبت فيه: " Me and my girl".

وقد ألقت Michelle Obama كلمة في هذه المناسبة، بعد أن عرّفت عنها النجمة، التي انفصلت مؤخّراً عن حبيبها، وكان لهما عناق مميّز على المسرح أمام جميع الحضور.

يُذكر أنّ Jennifer Lopez كانت برفقة ابنتها Emme، البالغة من العمر 6 أعوام، حيث نسّقت النجمة إطلالة ابنتها مع إطلالتها بشكل لافت جداً.

