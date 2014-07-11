كيف تضامن الفنانون العرب مع غزة؟

بيروت_ هيام بنوت

يوزع الفنانون العرب تغريداتهم في هذه الأيام بين التعليق على مباريات كأس العالم وبين ابداء سخطهم على الهجوم الاسرائيلي على غزة، في حين أنّ البعض منهم شارك بـ "رتويت" لتغريدات تدعم "غزة" ومن بينهم إليسا. وان كان يؤخذ على معظمهم بأن التغريدات التي اطلقوها تضامناً مع غزة كانت قليلة جداً قبل يومين ربما بسبب انشغالهم بالمونديال.

ابن غزة الفنان محمد عساف اطلق اكثر من تغريدة على صفحته الخاصة على "تويتر" من بينها "لنا الله غزة المقاومة حتى هذه اللحظات تتعرض للعدوان الصهيوني" كما عمد بالأمس الى استبدال صورته الشخصية بصورة سوداء على جميع صفحاته في مواقع التواصل الاجتماعي كإعلان حداد على أرواح الشهداء الذين سقطوا جرّاء قصف العدو الإسرائيلي على غزّة ".

فكيف علق الفنانون العرب على احداث عزة؟

راغب علامة :" أنقذوا غزة".

تيم حسن:"يا رب العالمين انت ارحم الراحمين... ارحم اهلنا في #غزة وانصرهم على مجرمي العالم".

الشاعر أحمد ماضي:"كل نقطة دَمّ مقابيلا في نقطة دَمّ ! وكل دمعة إمّ مقابيلا في دمعة إمّ ! #القدس لنا".

امل حجازي:"يا رب العالمين انت ارحم الراحمين... ارحم اهلنا في #غزة وانصرهم على مجرمي العالم".

أحمد فهمي:"اللهم انصر أهل #غزه بحق هذه الايام المفترجه".

ليلى اسكندر :"معقوووول؟؟؟!!!! معقووول الظلم هلقد؟؟ ناس صايمة عم تنقصف بلا رحمة؟؟؟ وين حقوق الانسان؟؟ ولك الكلب عندو حقوق برا والعرب بالسرماية العتيقة! تفو".

يسرا سعوف : "اللهم اني اسالك في هذه الساعة نصرا لإخواننا المجاهدين في غزة اللهم اني استودعك اهلنا في غزة انصرهم يا رب ".

فايز المالكي:"اللهم انصر اهل غزة".

الشاعر نزار فرنسيس عبر شعراً عن تضامنه مع غزة:"قومي يا غزّة هاشم الجِرحك كْبير/ يا أرض إستشهاد أهل المكرمِة../ ع كل يلّي صار والبدّو يصير../ رح يكتب التاريخ عنّك ملحمِة".

ديانا كرزون :"غزة .. انقذوا غزة .. أطفال غزة يذبحون علماء غزة يقتلون .. شيوخ غزة يقتلون نساء غزة يذبحن في شهر الإنتصارات".

سلمى رشيد: "يا رب انصر اخواتنا ب #فلسطين #غزة وبكل الدول العربية #سوريا #العراق قلوبنا و دعواتنا معكم".

خالد النبوي نشر صورة عبر حسابه بموقع تويتر، يظهر خلالها وهو يحمل لافتة مكتوبًا عليها: "أوقفوا قتل الفلسطينيين".

ديانا حداد نشرت صورة لأطفال غزة الذين سقطوا شهداء وعلقت "اللهم نسألك بعزتك التي لا تضام أن تحفظ أهالينا وأطفالنا في غزة الجريحة من العدو الآثم..دعواتكم يا عرب".

سعد رمضان نشر صورة لإحدى الغارات الاسرائيلية على غزة، وعلق عليها "الله ينصر أهلنا في فلسطين، شي يقطع القلب المشاهد اللي عم شوفها، الله على الظالم الله ينتقم منك يا إسرائيل".

محمد عطية بدا مستاء عبر سلسلة تغريدات من موقف المصريين تجاه ما يحصل في غزة، إذا غرد عبر حسابه على تويتر " في ناس شمتانه في اللي بيحصل في غزه .. نتيجة لكرههم للإخوان .. إنتوا إزاي كده ؟؟ .. اللهم إني صايم"، قبل أن يغرد مرة أخرى بعبارة " تلوثت بعض العقول المصريه في نظرتها تجاه القضية الفلسطينيه نتيجه لما شاهدوه من صراع بين الفاشيتين الدينية و العسكرية في مصر علي السلطة"، ثم ما لبث أن نشر تغريدة ثالثة قال فيها " اللهم أرحم أهلنا في غزة".