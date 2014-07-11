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مساعدات تركية عاجلة بمليون دولار لقطاع غزة

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وزعت وكالة التنسيق والتعاون الدولية التركية «تيكا»، الجمعة، مساعدات عاجلة بقيمة مليون دولار على عدد من عائلات الضحايا والمتضررين من القصف الإسرائيلي المتواصل على قطاع غزة لليوم الخامس على التوالي.

وقال ممثل الوكالة في قطاع غزة، محمد مرتجي، لوكالة الأناضول، «وزعنا اليوم مساعدات عاجلة إلى عائلات الضحايا والمتضررين من القصف الإسرائيلي على قطاع غزة بقيمة مليون دولار، وذلك بناءً على تعليمات رئاسة مجلس الوزراء التركي».

وأوضح مرتجي أن المساعدات العاجلة، هي عبارة عن أغذية بقيمة نصف مليون دولار، وأدوية بقيمة نصف مليون دولار .

وأشار إلى أن التركية تبحث إمداد البلديات بالوقود، للمساهمة في إنقاذ الوضع الإنساني والاقتصادي لقطاع غزة، لافتاً في الوقت ذاته إلى أن تركيا ستقدم المزيد من المساعدات للشعب الفلسطيني.

وكان رئيس الوزراء التركي، رجب طيب أردوغان، أعطى تعليماته بإرسال مساعدات عاجلة إلى غزة.

وتأسست «تيكا» التابعة لرئاسة الوزراء التركية عام 1992، وتتحمل مسؤولية تنفيذ سياسة التعاون التنموي التركي عبر التنسيق مع الجهات الوطنية والمنظمات الدولية والجهات المانحة الثنائية، وتملك فروعاً في العديد من الدول. وتشن إسرائيل منذ بدء عمليتها العسكرية، مساء الإثنين الماضي سلسلة غارات عنيفة ومكثفة على مختلف أنحاء قطاع غزة، تسببت بمقتل 100 فلسطيني وإصابة أكثر من 670 آخرين.

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