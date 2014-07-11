تعرّفي إلى فوائد الزبادي الصحيّة

1- تعمل بكتيريا "حمض اللبنيك"، التي يحتوي عليها الزبادي، على إعادة التوازن للفلورا المعوية، فتقضي على البكتيريا الضارة وتُطهّر الأمعاء وتحارب رائحة الفم الكريهة.ولذا، يُوصى بتناول الزبادي في حالات الإسهال والالتهابات المعوية وحساسية "اللاكتوز".

وتُحارب "البروبيوتيكس"، أي الكائنات الحيّة الدقيقة التي تتمّ إضافتها إلى غالبية منتجات الزبادي، الإمساك وتُسهّل التبرز وتُواجه النفخة.

2- يزيد الزبادي من نشاط جهاز المناعة في الجسم، فيحارب سرطان القولون، خصوصاً أنه يُكافح البكتيريا الحلزونية في المعدة.

3- يتمتع الزبادي كامل الدسم على الفيتامينات "دي" D و"بي 2"2 B22 و"بي 12" B12 و"اي" A و"كاي" K ، ما يعني أنه يتمتع بقيمة وفوائد غذائية عالية، فيساعد على بناء العظام وحمايتها ويحافظ على سلامة النظر والجلد.

4- يُساعد الزبادي في التخلّص من مشكلة تراكم الدهون في منطقة البطن ومحيط الخصر، لأنّه يخفض مستوى "الكورتيزول" في الجسم.ويمكن وصف الزبادي قليل الدسم بـ"حليف الرشاقة".

5- يُحارب الزبادي الأرق، ويعمل على تهدئة الأعصاب.ولذا، يُنصح بتناول كوب منه قبل النوم.

6- يُنصح الأطباء بتناول الزبادي، عند تعاطي المضادات الحيوية، لأنّه يقلّل الأعراض الجانبية لهذه الأخيرة من إسهال والتهابات طفيلية، وخصوصاً الإلتهابات المهبلية لدى النساء.

7- يؤخّر الزبادي أعراض الشيخوخة ويُرطّب البشرة ويمنحها صفاءً ونقاوةً، كما أن تطبيقه على الجلد كقناع يساعد على إزالة البقع الجلدية الداكنة والتصبغات الجلدية.

8- يُعدّ الزبادي الطعام الأمثل، بعد الفراغ من التمرينات الرياضية بـ45 دقيقة، إذ يعوّض خسارة البوتاسيوم ويوفّر البروتين والأحماض الأمينية التي يحتاجها العضل لترميم نفسه، فيما تحلّ النشويات فيه محلّ مخازن الطاقة داخل العضلات التي تنضب بعد العمل الشاق.

زبادي "الصافي" يكفل الحصول على الفوائد الصحيّة آنفة الذكر، عند المواظبة على تناوله. يومياً.

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