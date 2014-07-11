وزير الآثار: إنشاء إدارة جديدة للأزمات والكوارث للحفاظ على ثروات مصر الأثرية

أعلن وزير الدولة لشئون الآثار ممدوح الدماطي، عن تأسيس إدارة جديدة للأزمات والكوارث تتبع الوزارة وتعمل علي تفادي ما يمكن أن يهدد ثروات مصر الأثرية والتاريخية ويحافظ عليها.

وأشار الدماطي – في تصريحاته لوكالة أنباء الشرق الأوسط – إلى أهمية تلك الإدارة الجديدة والدور الذي ستلعبه في الوقاية من الأزمات في قطاع الآثار، كما أنها ستضم نخبة من الخبراء والمتخصصين.

وحول قضية العاملين بوزارة الآثار أشار وزير الآثار إلى أن عدد العاملين بها قبل ثورة 25 يناير كان 27 الفا بينما بلغ بعدها 60 الفا.

وقال إنه سيتم سد العجز في الإدارة والمواقع المختلفة بالوزارة من خلال تلك الأعداد الجديدة والكبيرة التي تم تعيينها في السنوات الأخيرة.

أ ش أ