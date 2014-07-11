أخبار عاجلة

الشيخ خالد الجندي: أنا اللي بتصدى لأعداء الوطن والأشرار -
الشيخان الجندي وعبد المعز يوضحان أنواع الكفر -
الشيخ خالد الجندي: المنافقين بيتعرفوا من كسلهم في صلاة الفجر والعشاء -
تامر حسني يلعب بالدرامز فى حفل تامر عاشور -
أنشيلوتي: ليس لدينا أي نية لضم ديبالا -
انتظرونا الجمعة.. وحلقة خاصة عن تاريخ نادي بلدية المحلية في القاهرة أبوظبي الساعة 11 مساءً -
تأجيل محاكمة المتهم باغتصاب "طفلة البامبرز" إلى 2 مايو المقبل -
"الرقابة الإدارية" ترصد إصابة أيتام "البنين" في دمياط بأمراض جلدية -
ضبط 20 كيلو لحوم منتهية الصلاحية داخل دار أيتام بالغربية -
آثار حريق صالة الجمباز نادي الجزيرة -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. المال والاعمال
  4. أونا

الحكومة العراقية تتهم القوات الكردية بالاستيلاء على حقلي نفط في كركوك

Google+ Print
الحكومة العراقية تتهم القوات الكردية بالاستيلاء على حقلي نفط في كركوك الحكومة العراقية تتهم القوات الكردية بالاستيلاء على حقلي نفط في كركوك

ارشيفية

اتهمت العراقية القوات الكردية بالاستيلاء على حقلي نفط في مدينة كركوك المتنازع عليها والتى سيطر عليها قوات تابعة للأقليم كردستان العراق.

ذكرت ذلك قناة سكاي نيوز بالعربية دون المزيد من التفاصيل.

وكان وزير الخارجية العراقي هوشيار زيباري قد كشف أن الكتلة الكردية ستعلق كل مشاركاتها في الحكومة ردًا على اتهامات رئيس الوزراء نوري المالكي لحكومة كردستان بإيواء من وصفهم بالإرهابيين والبعثيين والفارين من العدالة.

يشار إلى أن وزراء أكراد قد أعلنوا أمس تعليق حضورهم اجتماعات حكومة تسيير الأعمال في العراق وردت السلطات في بغداد بمنع رحلات الشحن الجوي إلى مدينتين كرديتين، في خلاف متصاعد بين الحكومة بقيادة المالكي والزعماء الأكراد.

أ ش أ

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا

مواضيع متعلقة
تعرف على أهم 7 قرارات أصدرتها الحكومة أمس- صور

تعرف على أهم 7 قرارات أصدرتها الحكومة أمس- صور

تعاونية الوعي العمالي لـ«اتحاد الحكومة»: النقابات المستقلة شرعية دستوريًا

تعاونية الوعي العمالي لـ«اتحاد الحكومة»: النقابات المستقلة شرعية دستوريًا

الأخبار - السيسي : الحكومة تولي أهمية كبيرة لمساهمة القطاع الخاص في عملية التنمية

الأخبار - السيسي : الحكومة تولي أهمية كبيرة لمساهمة القطاع الخاص في عملية التنمية

«إلغاء صرف سلع نقاط الخبز» و «تخصيص حصة يومية من البنزين» تثير غضب المواطنين.. والحكومة ترد

«إلغاء صرف سلع نقاط الخبز» و «تخصيص حصة يومية من البنزين» تثير غضب المواطنين.. والحكومة ترد