الحكومة العراقية تتهم القوات الكردية بالاستيلاء على حقلي نفط في كركوك

اتهمت الحكومة العراقية القوات الكردية بالاستيلاء على حقلي نفط في مدينة كركوك المتنازع عليها والتى سيطر عليها قوات تابعة للأقليم كردستان العراق.

ذكرت ذلك قناة سكاي نيوز بالعربية دون المزيد من التفاصيل.

وكان وزير الخارجية العراقي هوشيار زيباري قد كشف أن الكتلة الكردية ستعلق كل مشاركاتها في الحكومة ردًا على اتهامات رئيس الوزراء نوري المالكي لحكومة كردستان بإيواء من وصفهم بالإرهابيين والبعثيين والفارين من العدالة.

يشار إلى أن وزراء أكراد قد أعلنوا أمس تعليق حضورهم اجتماعات حكومة تسيير الأعمال في العراق وردت السلطات في بغداد بمنع رحلات الشحن الجوي إلى مدينتين كرديتين، في خلاف متصاعد بين الحكومة بقيادة المالكي والزعماء الأكراد.

أ ش أ