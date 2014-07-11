سفارة فلسطين بأبوجا تهيب بالمجتمع الدولي التدخل لوقف المذابح الإسرائيلية في غزة

حثت السفارة الفلسطينية بالعاصمة النيجيرية أبوجا المجتمع الدولي وخاصة الأمم المتحدة علي التدخل لوقف العمليات الإسرائيلية ضد الفلسطينيين في غزة والتي أدت إلى مقتل وإصابة المئات.

وذكر بيان صحفي – أرست السفارة نسخة منه الي مكتب وكالة أنباء الشرق الأوسط بنيجيريا اليوم الجمعة – أن أعمال إسرائيل الوحشية لم تقتصر علي غزة، بل طالت في وقت سابق أجزاء من مدينة القدس.

وأضاف البيان أن الطائرات الإسرائيلية شنت مئات الغارات علي مناطق عدة في غزة خلال الأيام الماضية، مما أدى إلى تدمير العديد من المنازل علي رؤوس ساكنيها المدنيين الذين كان بينهم اطفال ونساء وكبار في السن.

وأكد أن الطائرات الإسرائيلية استهدفت أيضًا البنية التحتية في غزة، حيث تم تدمير منشآت تستخدم في مياه الشرب والصرف الصحي مما أثر علي الحياة اليومية للمواطنين.

أ ش أ